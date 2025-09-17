Un noche mágica en torno al Jerez El restaurante cacereño 'Miga' acaba de estrenar su nueva carta de vinos, con especial protagonismo de los jereces, presentados en una velada única el jueves bajo el Arco de la Estrella

Bajo el emblemático Arco de la Estrella, con la ciudad monumental de Cáceres tiñéndose de tonos dorados al atardecer y el eco de una guitarra flamenca envolviendo la Plaza Mayor, el restaurante 'Miga' presentó el pasado jueves parte de su nueva carta de vinos, que verá la luz esta semana tras meses de trabajo entre su sommelier, Elías Rodríguez, y las hermanas Blanco.

De las 250 referencias de las que dispone esta nueva propuesta líquida, unas 20 son del marco de Jerez. Y en eso consistió la puesta de largo: en una 'evangelización del Sherry' de la mano del propio Elías y de su compañero en el podcast 'La Paradoja Francesa', el doctor en enología y gran divulgador, Paco Teixidó.

Fue, en palabras del sumiller, «un evento muy especial que llevaba marcado en el calendario prácticamente desde mi llegada, en mayo». La velada comenzó con Socaire, de Primitivo Collantes (un vino de pasto de Chiclana de la Frontera), para seguir con una manzanilla pasada de Antonio Barbadillo, joya de Sanlúcar. El tercer golpe llegó con el fino Tres Palmas de Tío Pepe, ejemplo de crianza biológica llevada al límite, a medio camino entre un fino y un amontillado.

La cosa se puso seria con el cuarto vino: un amontillado canónico de Lustau, de la línea almacenista, que evocó a muchos la Semana Santa con sus notas de incienso, cáscara de naranja y avellanas; «uno de los vinos más gastronómicos del mundo y que te quita todas las penas», según Rodríguez. El cierre lo puso un oloroso de Juan Piñero, elogiado por los anfitriones como «oro embotellado». Solo se hacen 999 botellas al año, tal y como explicó Teixidó, quien lo definió como «un vino de pañuelo» en recuerdo a esa antigua costumbre del bodeguero de perfumar su pañuelo en su vino oloroso.

Este último fue un sorbo muy especial, ya que se armonizó con un biscuit de higos original de Eustaquio Blanco. De hecho, en 'Miga' aún conservan los moldes con los que él mismo los elaboraba en El Figón. «Ese vino tiene alto contenido en sotolones y el alimento sólido que más sotolón tiene es el higo, por eso, acabar la noche con ambos tuvo mucho sentido y emoción». Puedes leer aquí la crítica que hizo Don Poleo a Miga en 2024.

Todos estos vinos están disponibles en la nueva oferta, tanto por botella como por copas. El sommelier habló de la nueva carta como «un comodín que nos va a permitir ir más allá de los maridajes clásicos de vino-plato». De hecho, el menú degustación 'Las Niñas' se compone de siete pases y no incluye tinto, a no ser que el comensal así lo demande.

Elías Rodríguez comenzó como sommelier en Miga en mayo.

La propuesta líquida, por tanto, está agrupada por estilos de vino. «No diferenciamos por denominaciones, sino por familias, por ejemplo España Atlántica», comenta. Así mismo, han reforzado los vinos de Ribera del Duero y hay un apartado que se llama 'Selección del sommelier' con referencias de las bodegas Valtravieso.

Por último, Pago de los Balancines, es la bodega recomendada por 'Miga'. «El turista cada vez es más exigente y que un extranjero, al que le has ofrecido ese Pago de los Balancines, que se lleve esa imagen de un vino extremeño, es algo maravilloso». En la siguiente actualización de carta, que será a principios de 2026, pretenden incorporar etiquetas de Portugal y de Nuevo Mundo.

Rodríguez explica que su llegada al proyecto de las hermanas Blanco fue casi una elección natural: «Miga tiene todo lo que debe tener un sitio reseñable dentro de la gastronomía», afirma. Lo sedujo la libertad creativa que ofrecía el proyecto en una ciudad que considera «una de las más importantes del panorama gastronómico español». A ello se sumó la confianza plena de Laura y Trini: «Cuando llegué y les propuse mi visión, me dijeron que adelante. Y cuando la propiedad te deja trabajar y confía, ahí es», indica.