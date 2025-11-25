Esta noche se actualiza la Guía Michelin, que cuenta con 23 restaurantes extremeños Este martes se celebra la gala para dar a conocer las nuevas estrellas | Atrio, con tres, y Versátil, con una, son los únicos que cuentan con 'macaron' en Extremadura

José Luis Paniagua, sumiller de Atrio, recibió el Sommelier Award 2025 por su labor al frente de una de las mejores bodegas del mundo.

R.B.C Martes, 25 de noviembre 2025, 14:15

La biblia gastronómica se actualiza este martes para dar a conocer que restaurantes contarán con el distintivo de Michelin en sus puertas durante 2026.

A partir de las 18.30 horas la Guía Michelin anunciará las nuevas estrellas y otros galardones como los Bib Gourmand y los premios especiales.

Extremadura cuenta en estos momentos 23 restaurantes en la preciada lista gastronómica: un restaurante con tres estrellas Michelin, otro con una estrella, uno con estrella verde, cinco con el distintivo Bib Gourmand (mejores relaciones calidad-precio) y 16 recomendados. El último en aparecer en este listado fue el restaurante Macarraca, ubicado en Villanueva de la Serena.

El templo gastronómico por excelencia en Extremadura continúa siendo el triestrellado Atrio en Cáceres con el chef Toño Pérez al frente, que consiguió las tres estrellas en 2022. El segundo puesto en el particular podium extremeño es para el restaurante Versátil, en Zarza de Granadilla, que en 2021 lograba su 'macaron' y la ha revalidado los tres últimos años con Alejandro Hernández Talaván al frente.

El tercer puesto es para Hábitat Cigüeña Negra, el restaurante de Valverde del Fresno que cuenta con los chefs Jorge Ramajo y Diego Carreter, y que consiguió en la gala de 2023 la estrella verde en referencia a su gastronomía sostenible y consiguió revalidarla el pasado año.

Los siguientes en la lista son los cinco restaurantes que cuentan con el distintivo Bib Gourmand. En este grupo están 'El Molino' de Madrigal de la Vera, 'Nardi' de Hervás, 'La Finca-Villa Xarahíz' de Jaraíz de la Vera, 'La Alberca' de Trujillo, y 'Acebuche' de Zafra.

17 recomendados

Extremadura sumó en abril de 2024 dos nuevos restaurantes más de los que había en 2023 en la parte de recomendados y que se mantienen aún en el listado y recientemente se sumó Macarraca.

Estos están ubicados cuatro en la provincia de Badajoz y trece en la cacereña. En la pacense están los siguientes: Tuétano, en Mérida; Galaxia, en Badajoz; La Rebotica, en Zafra; y Macarraca, en Villanueva de la Serena. La lista cacereña la componen: Parada de la Reina, en Plasencia; El Palancar, en Pedroso de Acim; Torre de Sande, Javier Martín, Madruelo, Miga y Borona Bistró, en la ciudad de Cáceres; Corral del Rey, en Trujillo; La Terrazita, en Navalmoral de la Mata; Hábitat Cigüeña Negra, en Valverde del Fresno; y Al Norte y Veratus, en Jarandilla de la Vera.

23 restaurantes que seguirán esta noche la gala con ganas de seguir ligados a Michelin y otros estarán pendientes por si pueden hacerlo a partir del próximo año.