El mejor sumiller también sabe de vinos extremeños Ferran Centelles habla de su enciclopedia del vino, con más de 6.000 páginas, en una charla que acogió el Museo de las Ciencias del Vino

Paco Galeano Almendralejo Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Ante un auditorio expectante por lo que pudiese contar, con público procedente no solamente de Extremadura, y con un retraso considerable por culpa del vuelo que le trajo de Barcelona a la región, se presentaba este lunes en el Museo de las Ciencias del Vino de la capital de Tierra de Barros un referente internacional en la cultura del vino, considerado en la actualidad como el mejor sumiller del mundo. Se trata de Ferran Centelles (Barcelona, 1981), que durante trece años fue el responsable de la carta de vinos del mítico El Bulli, el restaurante considerado hasta su cierre como uno de los templos de la gastronomía moderna. En 2010 y 2011 recibió el Premio Nacional de Gastronomía.

En la actualidad, este sumiller, escritor e investigador catalán se erige como un referente internacional en la cultura del vino, combinando la alta gastronomía con la divulgación y la educación. En Almendralejo, Centelles participó en la mesa redonda 'Más que vino. El territorio como discurso: investigaciones del Sapiens del Vino', que formaba parte del curso intensivo en restauración organizado por la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de Extremadura (Cetex) y CaixaBank, y que había arrancado por la mañana en la capital autonómica.

Centelles se refirió al proyecto de investigación que le permite desde hace años continuar su vinculación con Ferra Adriá, ya que es precisamente en ese proyecto enciclopédico que lleva por título 'Bullipedia', en el que se encuentra la serie de libros más importante realizada nunca en torno al conocimiento del mundo del vino escritos por Centelles. Es ahí donde vuelca sus investigaciones y donde lleva ya más de 6.000 páginas escritas en los siete tomos publicados hasta la fecha. En la actualidad, tal y como confesó durante su charla de ayer, se encuentra cerca de publicar el octavo.

El sumiller se refirió durante su comparecencia a los vinos extremeños y destacó el potencial que presentan espacios como la bodega que acoge bajo su graderío la plaza de toros almendralejense, invitando a los responsables municipales a recuperarla.