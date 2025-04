Kozumel, un trocito del caribe mexicano en Don Benito

Alba Baranda Viernes, 16 de junio 2023, 19:32 Comenta Compartir

Hace siete años yo no me imaginaba un restaurante así en Don Benito». Son palabras de Alberto Nieto, cocinero y propietario (junto al abogado Diego Miranda) de Polo Opuesto, uno de los restaurantes de referencia en Don Benito. Y con «así» se refiere al nuevo local que acaba de abrir en la ciudad. Se trata de Kozumel, un mexicano donde ofrecen cocina fusión y asan las carnes y pescados a la brasa de encina.

Y, además, cuentan con una nueva incorporación al grupo Polo Opuesto.Se trata de David Sánchez, el jefe de cocina. No solo aliña los tacos, sino que también ha entrado como socio en este nuevo proyecto con alma mexicana.

Ampliar ESTRELLA DOMEQUE

Pero Kozumel es mucho más que tacos. Está claro que no faltan las elaboraciones más representativas de México, como las quesadillas, totopos, torreznitos yucatecas o chilaquiles con salsa verde, quesillo y huevo frito. Pero también es posible encontrar una 'txuleta' de vaca vasca de un kilo o unas carrilleras guisadas con mole, crema de maíz ahumado y patacón. En pescados, pulpo a la brasa con mayonesa de ajonegro-chipotle, ceviche de gambones con leche de coco y pepino, bacalao asado con salmorejo de tomatillo verde... Y en postres, tabla de quesos; mango cremoso y asado con helado de albahaca y limón; ganache de chocolate o la llamativa tarta de queso con mermelada casera de piña y habanero. Así mismo disponen de bebidas mexicanas como tequilas, mezcales, margaritas y las dos cervezas más emblemáticas, la Corona y la Modelo. En definitiva, «una fusión de los platos que nos gustan y de lo que hemos ido aprendiendo por ahí con un toquecito mexicano».

Alberto, por cierto, no ha tenido malos maestros. Tras estudiar Cocina en Orellana, se fue a hacer las prácticas a Aldebarán.«Esa fue la primera cocina profesional que pisé, hace ya unos trece años», rememora. Después, se fue al País Vasco y compaginó los estudios del grado superior con su trabajo en Arzak durante año y medio. Para curtirse en cocina tradicional y parrilla, se fue a Rekondo, donde asegura que ha limpiado «mucho pescado». También trabajó codo con codo con Paco Torreblanca e hizo la mili con Paco Morales en Madrid. «En cuanto me vi preparado en el tema de la gestión, me vine a Extremadura, porque siempre tuve claro que quería abrir algo propio aquí». Polo Opuesto abrió en febrero de 2016.

En un viaje a México se enamoró de la isla de Cozumel y de su gastronomía y se le empezó a forjar este nuevo proyecto en la mente y el corazón.Pero como la filosofía de su negocio es darle una vuelta de tuerca a todo, lo renombraron con la 'ka'.

Kozumel Dirección Calle san andres, 6

Localidad Don Benito

Horario Cerrado lunes

Teléfono 622 825 143

Terraza Sí

Cuentan con una terraza donde caben unas 40 personas y un interior donde comen 55, decorado con estilo moderno y un neón que les sirve de inspiración diaria:«Sin miedo al éxito, papá».