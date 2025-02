Alba Baranda Viernes, 4 de marzo 2022, 20:52 Comenta Compartir

A veces ocurre. Uno va a un restaurante y el plato que le ponen por delante no le sorprende: o bien puede hacerlo uno mismo en casa, o bien se repite en otros locales. Pues esto en Ferri's Bistrot no pasa. ¿O acaso es usted capaz de hacer su propio pan casero de tomate con aceitunas, su propia pizza ardiendo literalmente o sus propios refrescos y helados? ¿Sabría dónde encontrar en el mercado lardo di colonnata, stracciatella pugliese o crema zabaione? Posiblemente no, y además, como la mayoría de mortales (no italianos), no sabe de qué estamos hablando.

Reconocemos que EN SALSA cuenta con ventaja, ya que hemos charlado con Luca Ferri, el joven empresario que ha puesto en pie uno de los últimos proyectos gastronómicos más sorprendentes de Badajoz. Aunque lleva once años en España, es de Génova. Y como allí están sus raíces, Luca tenía desde hace tiempo la ilusión y las ganas de montar un negocio (que algún día pretende ser franquicia) con elaboraciones típicas de su ciudad, y hasta de su barrio (como su plato estrella, la pizzata). «Nadie de aquí ha probado una burrata ni una salsa pesto como la nuestra», asegura.

Su propuesta, que podría calificarse como 90% italiana y 10% española, cuenta con desayunos y meriendas; burratas, bocadillos gourmet, pizzas y pasta, y cócteles de autor. Luca no ha dejado ni un cabo suelto: todo es artesano, desde el pan de los desayunos –y por supuesto, la masa de las pizzas–, hasta los helados, que son una explosión de sabor en el paladar (muy recomendable el de avellana). Además, toda la vajilla y cubertería es única, y los recipientes donde sirven los cócteles también son genuinos y originales, jugando mucho con el nitrógeno líquido y el otros elementos muy visuales.

En cuanto a los caldos, tienen una amplia carta de vino y champán. Además, disponen de Coravin, la máquina que posibilita probar una sola copa de un vino caro, ya que lo sirve sin quitar el corcho y esto hace que se mantengan sus condiciones organolépticas intactas durante bastante tiempo. Buon appetito!

Ferri's Bistrot Dirección Avenida Sinforiano Madroñero, 21

Localidad Badajoz

Teléfono 600505637

Horario De lunes a sábados: de 08.30 a 00.00 h. Domingos: de 10.00 a 00.00 horas.

Terraza Sí

¿Tiene Cruzcampo? No

