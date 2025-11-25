Acaba la Feria Espiga con éxito de publico y de profesionales

Redacción BADAJOZ. Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, calificó ayer de «muy positiva» la II Feria Espiga, tanto por la asistencia de público como por la parte profesional, después de que cerraran sus puertas tras cuatro intensas jornadas «en las que la gastronomía y los productos extremeños han sido los grandes protagonistas».

Caballo señaló que «se han generado grandes sensaciones y se han dado muchas operaciones entre empresas con exportadores, algo que es fundamental porque se trata de hacer una feria profesional, en la que también el público ha sido protagonista».

En su opinión, la feria «ha estado bastante equilibrada» y destacó el elenco de profesionales que han desfilado por la Feria, como Pepe Rodríguez, Toño Pérez o José Pizarro, entre otros, «que nos han acompañado y son un valor grandísimo».

Caballo indicó que las personas con las que ha cambiado impresiones le han transmitido que es «un proyecto ilusionante y con mucho recorrido». Considera que la Feria Espiga se está consolidando, y agradeció el trabajo de todas las personas que la han hecho posible. En el marco de la Feria Espiga se han celebrado y entregado los premios de Cocina IGP tanto de Cordero como de Ternera.

El chef Luis Miguel Reguero Borrella, del Restaurante Casa Claudio (Casar de Cáceres) ha logrado la victoria en la XVIII Edición del Concurso de Cocina Premio Espiga Cordero de Extremadura, que se celebró ayer al mediodía, y cuyo objetivo es promocionar las excelencias de esta carne certificada bajo este sello de calidad entre los profesionales del sector de la restauración en la región.

También se desveló el ganador del V Premio de Cocina y Gastronomía Espiga IGP Ternera de Extremadura, que recayó en Adrián Diaconu, del restaurante 'Vaova', de Mérida. La receta ganadora del certamen fue picaña asada con toffee de coliflor y milhojas de patata. En el caso de este premio, la pieza sobre la que se trabaja es una tapa cuyo ingrediente principal debe ser carne certificada con la mención IGP Ternera de Extremadura, que en este caso es 'rabillo de cadera/picaña'.