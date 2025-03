Ampliar El presidente de UPN, Javier Esparza. EP

UPN asume que Feijóo no gobernará y Coalición Canaria ya no descarta negociar con el PSOE La formación navarra ve «legítimo» que el líder del PP se presente a la investidura pero pide «que no se engañe a la gente», mientras que el partido canario hablará con los socialistas si su voto es decisivo