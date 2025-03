Feijóo arrebata un escaño a Sánchez gracias al voto exterior y le obliga a ganarse el sí de Junts El vuelco en Madrid alivia a un PP que apela a que González no se presentó a la investidura en 1996 tras perder contra Aznar y destaca que ya no le basta con la abstención de los de Puigdemont

A un escrutinio de vértigo el 23 de julio le siguió la noche de este viernes otro menos trascendental pero también al límite, el de las 233.000 papeletas de los residentes en el extranjero –el 10% del CERA–, que ha acabado propinando un vuelco al juego de mayorías en torno al PP y al PSOE y encareciendo un poco más el intento de Pedro Sánchez de continuar en la Moncloa. El conteo de los sufragios en Madrid deparó que el último escaño en juego que se había llevado el PSOE por 1.738 votos de diferencia terminara en la cosecha del PP, lo que se traduce en que los populares ensanchan su victoria en las generales –137 escaños por 121 de su rival– y, lo que es más importante para los de Alberto Núñez Feijóo, voltea las mayorías dejando ahora en 172 los diputados con que podría contar el dirigente gallego frente a los 171 de Sánchez. O lo que es lo mismo: al presidente en funciones ya no le bastará con atraerse a los siete de Junts sino que precisará de su sí para ganar la investidura.

«Hasta el último voto», habían reclamado los partidos en una campaña polarizada sin tregua por el 'bibloquismo'. Y el ruego ha acabado por cumplirse a rajatabla porque el escrutinio postrero de las 46.394 papeletas de los madrileños que viven fuera de España resultó clave cuando la larga jornada del recuento enfilaba hacia la medianoche sin que nada se hubiera movido sobre el resultado original. No lo hizo ni en Girona, donde los populares batallaban por el escaño final de Junts, ni en Albacete, donde eran los socialistas los que protegían un diputado frente a Vox. El Madrid de las mayorías de Isabel Díaz Ayuso, que no secundó de manera tan rotunda a Feijóo el 23-J, ofrece ahora, sobre la campana, un alivio a su candidato a la Moncloa. No porque él mejore sus alternativas de sacar adelante la investidura, aunque tenga el consuelo de haber agrandado la brecha con el PSOE y haber atenuado, en consecuencia, la mejoría de éste, sino porque agudiza la pendiente por la que tiene que subir Sánchez para conquistar la suya.

En estos momentos y siempre sobre el papel, porque los dos grandes partidos se encuentran en un 'impasse' sobre sus rondas de conversaciones con otras fuerzas tras el alto voltaje del 23-J, el PP contaría en el bloque de la derecha, además de con sus 137 escaños, con los 33 de Vox, el de UPN y el Coalición Canaria. En la otra mitad del hemiciclo, los 121 del PSOE pueden girar la mirada con el aval garantizado de los 31 de Sumar y buscando el respaldo de los siete de ERC, los seis de Bildu, los 5 del PNV y el solitario del BNG.

Adanero salva su asiento

Es decir, 172 frente a 171 tras la pirueta este viernes del voto exterior y amenaza nítida de un posible bloqueo si Feijóo no consigue alguna abstención entre los socialistas, hoy inviable, o Sánchez no se gana el favor de los siete parlamentarios de Junts, situados en el valioso fiel de la balanza. El conteo definitivo en Madrid, que aprieta un escenario muy angosto de por sí políticamente, tuvo además una retranca añadida: quien ocupará el escaño será el navarro Carlos García Adanero, hoy en las filas del PP tras haber sido expulsado de UPN por saltarse la disciplina de partido y votar en contra de la reforma laboral que el Gobierno salvó por el error del diputado popular Casero.

Tras su éxito el PP se apresuró en lanzar un comunicado a modo triunfalista e invitó a Pedro Sánchez a seguir el ejemplo de Felipe González, quien tras perder las generales de 1996 no optó a la investidura. Aznar, por entonces, contó con el apoyo de PNV y CIU que le llevó a la postre a la Moncloa.

Los socialistas se apresuraron tras conocerse el resultado a subrayar que el escrutinio del CERA «no modifica la situación para formar mayorías». Y volvieron a advertir a Junts que, «igual que ayer», deberá decidir si «une sus fuerzas a PP y Vox» en un Gobierno con «la ultraderecha» o se suma a las izquierdas para evitarlo.

La Comunidad de Madrid, que desde el principio era la circunscripción con más posibilidades de dar una alegría al PP con el voto CERA, fue la única buena noticia para el partido de Feijóo, después de que en otras plazas en disputa, particularmente Girona donde los populares también habían depositado muchas de sus esperanzas, la contabilización de las 233.688 papeletas validadas para este 23-J del Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) no moviera de sitio ningún escaño más allá de en Madrid.

En Girona, la circunscripción de toda España donde tenía en principio bastante fácil el PP ganar otro escaño 'robándoselo' a la formación de Carles Puigdemont, finalmente los independentistas retuvieron la silla por sólo 253 votos de ventaja. En la provincia catalana, los independentistas cosecharon 335 votos mientras que el PP se quedó en 277.

Remontada insuficiente

Otra de las circunscripciones claves en este recuento del CERA era Tarragona, donde los socialistas se quedaron a solo 1.298 votos de arrebatarles un escaño a Junts. Al final, la remontada de los de Pedro Sánchez no fue suficiente: 658 favorables al PSOE frente a los 200 obtenidos por Junts. De haber 'robado' este escaño, los socialistas habría disminuido algo la dependencia del partido de Puigdemont, sobre todo después de que las derechas arrebataran el escaño de Madrid.

Bastante accidentado fue el recuento en Cantabria de los 3.442 votos procedentes del extranjero. En esta comunidad, donde Vox tiene sólo 428 votos de ventaja sobre el PP, unas cajas con papeletas CERA llegaron quince minutos después de empezarse el recuento. En un principio, la Junta Electoral provincial decidió que no se recontarían, pero tras un recurso, todos se contabilizarán. Finalmente, en todo caso, los populares no logró para sí el escaño que se disputaba con el partido de Santiago Abascal.

