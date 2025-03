Lo que dijo Puigdemont en campaña: «Sánchez no será presidente con los votos de Junts» El expresidente catalán cuestionó la actitud más posibilista protagonizada por Esquerra al convertirse en sostén del líder del PSOE a lo largo de la última legislatura

De hacer caso, y si él mantiene la coherencia, a lo que Carles Puigdemont sostuvo en plena campaña electoral para el 23-J, la investidura ... de Pedro Sánchez no es que esté difícil, es que sería poco menos que imposible. En una entrevista publicada en Ara el 15 de julio, el expresidente catalán huido en Waterloo respondió así ante esa eventualidad: «Sánchez no será primer ministro (presidente) con los votos de Junts. No puede serlo. ¿Por qué? Por muchas razones, pero por decirle una muy clara: miente e incumple». Y a renglon seguido se preguntó, de forma retórica, por qué «incentivos» podrían tener él y los suyos para investir a un mandatario, a tenor de sus palabras, «mentiroso e incumplidor».

Con Junts incidiendo en la carrera hacia las urnas en la exigencia de la amnistía y el referéndum que mantiene como programa de máximos, Puigdemont volvió a cuestionar la actitud más posibilista protagonizada por Esquerra al convertirse en sostén del líder del PSOE a lo largo de la última legislatura. Noticia Relacionada La exigencia de la amnistía para Puigdemont y los '4.000 del procés' tropieza con la legalidad Y se mostró particularmente mordaz después de sostener que él nunca entendió ese espaldarazo de Esquerra a la Moncloa. «No se puede ir a una negociación con este señor (Sánchez) sin tomar todas las precauciones. Pagar por adelantado a un tío al que no le comprarías un coche de segunda mano es un deporte de riesgo», ironizó hace apenas dos semanas.

