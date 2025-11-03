Abascal arremete contra el PP en Extremadura: «Guardiola quiere pactar con todos menos con Vox»

Álvaro Rubio Cáceres Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:25 | Actualizado 21:09h. Comenta Compartir

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha sido el primer líder político nacional en dejarse caer por Extremadura de cara a las próximas elecciones del 21 de diciembre convocadas por María Guardiola. Ha abierto la precampaña en un acto en el Gran Teatro de Cáceres, que se ha quedado pequeño entre seguidores exaltados que le han recibido al grito de «presidente» y llamando «hijo de puta» a Pedro Sánchez.

El aforo del Gran Teatro es de medio millar de personas y todo estaba lleno para ver al líder de esta formación que antes de que se convocaran elecciones anticipadas contaba con cinco diputados en la Asamblea de Extremadura. A ellos llegaron tras actos mucho más tímidos. En 2019 Abascal estuvo en el hotel Extremadura, en 2023 con motivo de los pasados comicios en el parque Padre Pacífico y, ahora, en un Gran Teatro en el que varios centenares de personas se tuvieron que quedar fuera.

De hecho, Abascal tras llegar entre fuertes medidas de seguridad y con un gran despliegue de Policía Nacional, cogió el megáfono y desde la puerta principal del Gran Teatro agradeció a militantes del partido y seguidores extremeños su presencia.

Quienes sí accedieron al interior, muchos de ellos jóvenes, le esperaban en un patio de butacas 'forrado' con banderas de España. Y todo para ver a un Abascal que llegó sobre las seis y media de la tarde para comenzar un acto que estuvo precedido por Óscar Fernández Calle, presidente provincial de Vox en Cáceres que también suena como posible candidato electoral.

Fernández Calle destacó «la hipocresía del bipartidismo» e incluso aseguró que Guardiola ya tenía en mente la convocatoria de comicios anticipados porque «en verano el PP ya nos llamó para tratar el cambio de reglamentó de la Asamblea y que la legislatura durara cuatro años pese al anticipo electoral».

El acto se centró en arremeter contra el Partido Popular y, en concreto, contra María Guardiola. «Justo cuando Sánchez está acorralado siendo el culpable de la dana en Valencia, hoy el PP ha decidido entregarles un chivo expiatorio, a uno que llegó tarde a una reunión», ha dicho Abascal en referencia a Carlos Mazón. «El PP da un balón de oxígeno a Sánchez», ha resumido antes de hablar de esta comunidad autónoma.

«Esperamos unos excelentes resultados en Extremadura, he querido estar pronto aquí porque en esta tierra habéis visto muy de cerca la corrupción»

«Esperamos unos excelentes resultados en Extremadura, he querido estar pronto aquí porque en esta tierra habéis visto muy de cerca la corrupción», ha afirmado entre aplausos del público antes de dar nombres propios. «El hermanísimo de Sánchez, con sueldo en Badajoz, fiscalidad en Portugal y residencia en Moncloa. La mujer, Cerdán, los sobres en efectivo, el ministro Ángel Torres, los pagos de Ábalos y la gigantesca corrupción de la amnistía. Lo que han robado a los españoles es indecente», ha dicho Abascal.

«Si gobernáramos como el PP en 11 comunidades, el Partido Socialista, Pedro Sánchez y todos sus secuaces no estarían tocando las castañuelas, sino hablando con sus abogados para defenderse», ha añadido. «La señora Guardiola quiere pactar con todos menos con Vox. Lo que no quiere son presupuestos con Vox, como sus gobiernos en Baleares, Valencia y Murcia. La soberbia de Guardiola ha dicho aquí no», ha insistido poco después de aludir a la tensión que se ha vivido al inicio del acto.

En el exterior, seguidores de Vox y manifestantes contra Abascal han mantenido enfrentamientos verbales ante un fuerte despliegue policial. Ya dentro del Gran Teatro, mientras Abascal se ha referido como «inadaptados» a quienes protestaban y ha pedido al Ministerio del Interior que coloque las manifestaciones más lejos del punto del acto, en el público se han llegado a escuchar gritos de «al paredón» o «piojosos».

En el acto no han faltado algunos de los asuntos recurrentes de Vox como la inmigración o «la ideología de género». Esta señora, en referencia a Guardiola, «nos llamó homófobos», ha recordado Abascal sobre los momentos previos al pacto de legislatura entre el PP y Vox en Extremadura. «Tenemos problemas en ver a violadores que acaban en las cárceles de mujeres y a los activistas que entran en los colegios públicos a contar guarradas y asquerosidades que destruyen la inocencia de los niños. Si con esto nos llama homófobos, hágalo, que nosotros vamos a seguir defendiendo el interés de los niños y las familias», ha dicho.

Respecto los comicios del 21 de diciembre, el presidente de Vox ha insistido en que «la señora Guardiola movilizó a la izquierda contra Vox y ahora tiene una gran responsabilidad en haber convocado elecciones por su orgullo y su soberbia, por no firmar lo que firmaron sus compañeros en otros lugares».

El acto ha finalizado con un público pletórico por ver a su líder y un Abascal agradecido. «Vamos a reconstruirlo todo, viva España», ha terminado mientras los asistentes no han parado de corearle «presidente» y «viva Vox» justo cuando ha sonado el himno nacional.