La Policía de Arizona detiene a un sospechoso de preparar un atentado masivo

En un nuevo caso de violencia electoral en Arizona, la Policía arrestó el martes a un hombre en relación con tres tiroteos en las oficinas ... de campaña del Partido Demócrata en Tempe, un suburbio de Fénix. Según han informado este viernes las autoridades, el sospechoso -identificado como Jeffrey Michael Kelly, de 60 años, y sobre el que pesan cargos de terrorismo- podría haber estado planeando un atentado masivo dado el considerable arsenal de armas encontrado en su domicilio.

Durante el registro en el domicilio de Kelly, los agentes hallaron un polvorín completo que contenía más de 120 armas, incluidas ametralladoras, y 250.000 cartuchos de munición, junto a un lanzagranadas, miras telescópicas, silenciadores y chalecos antibalas. Además, se localizó el SUV captado por las cámaras de vigilancia durante los tiroteos, un Toyota Highlander, cubierto de mantas y escondido en su garaje, así como las dos matrículas utilizadas en el vehículo en dos de los delitos.

Los tiroteos comenzaron el mes pasado, los días 16 y 23 de septiembre y el tercero tuvo lugar el 6 de octubre en una oficina del Comité Nacional Demócrata en Tempe. Todos se produjeron entre la medianoche y la una de la madrugada, hora local. En el primer incidente se utilizó un revólver de aire comprimido que fue disparado unas 13 veces contra la puerta de vidrio de la oficina. Después del tercer suceso, el Partido Demócrata de Arizona decidió cerrar la oficina.

Aunque nadie resultó herido, los atentados han conmocionado a los trabajadores de la campaña demócrata en una temporada electoral marcada por el miedo a la violencia política.

Kelly emplazó también carteles anti-Partido Demócrata alineados cerca de su casa que protegió con componentes disuasorios, incluidas cuchillas de afeitar y bolsas que contenían un polvo blanco sin identificar con una etiqueta que decía «riesgo biológico». El detenido se enfrenta a un cargo de terrorismo, cuatro por disparo de arma de fuego y tres por daños penales. Permanece bajo arresto con una fianza de 500.000 dólares. En caso de pagarla, será confinado bajo arresto domiciliario con vigilancia electrónica.

El abogado de Kelly, Jason Squires, objetó «vacíos» legales en la acusación judicial de su cliente, a quien llegó a describir como que «probablemente encajaría en la definición de genio, y no en el tipo de genio amenazante y caricaturesco que describe el Estado». Squires señaló que su defendido era un deportista e ingeniero aeroespacial retirado que tenía licencia para poseer armas y que no tenía antecedentes penales. La Fiscalía advirtió que podría suponer una amenaza para las figuras políticas demócratas si no permanecía detenido.

El sospechoso estuvo bajo sospecha policial en 2022 por delitos electorales a raíz del robo de carteles políticos en su área, aunque no se presentaron cargos. En los registros en la basura en su domicilio, los detectives encontraron tres casquillos de cartucho calibre 22 disparados.

La página de Facebook de Kelly aparecía llena de publicaciones de ideología contraria al Partido Demócrata, según los documentos judiciales, y en su cuenta de Google, se hallaron búsquedas sobre la compra de varias armas de fuego y accesorios, incluido un 'supresor WTS Barrett' y un kit de conversión para la ametralladora AR-15.

El director de la campaña estatal del Partido Demócrata en Arizona, Sean McEnerney, señaló en una declaración que el partido estaba «agradecido al trabajo de la Policía de Tempe y seguirá cooperando con los investigadores». La fiscal del condado de Maricopa, Rachel Mitchell, republicana, dijo en una conferencia de prensa que «las amenazas, la intimidación o la violencia hacia funcionarios políticos, sin importar de qué partido sean, son completamente inaceptables». «Buscaremos agresivamente el procesamiento para proteger nuestro proceso democrático», agregó.

En otro caso relacionado con violencia electoral en Fénix, los agentes arrestaron el jueves a un hombre sospechoso de prender fuego a un buzón que dañó las papeletas de votación por correo.