Todo lo que EE UU vota el 5 de noviembre: senadores, gobernadores, decenas de propuestas ciudadanas... y un presidente

Además del presidente, los estadounidenses también eligen el martes a senadores, congresistas, gobernadores estatales, cientos de funcionarios públicos locales, jueces, fiscales y miembros de las juntas escolares, entre otros. Asimismo, los ciudadanos de 41 estados de la Unión están llamados a pronunciarse sobre cerca de ... 150 cuestiones planteadas a iniciativa popular que se someten a referéndum directo. Un amplio proceso electoral de considerable complejidad.

En el Senado se elige un tercio de sus miembros (33 de los 100 que lo componen) y en la Cámara de Representantes, sus 435 escaños.

En la cámara alta, los demócratas se juegan su precaria mayoría compuesta por sus 47 asientos más los cuatro independientes que votan con el 'caucus' progresista –como Bernie Sanders–, frente a los 49 de los republicanos. Éstos necesitan ganar solo dos para obtener el control del Senado. Las encuestas apuntan a que varios escaños del partido de Kamala Harris corren peligro.

Por contra, en la Cámara de Representantes, actualmente bajo dominio republicano con 220 asientos frente a los 212 de los demócratas –y con tres escaños vacantes–, los sondeos se inclinan por que los demócratas podrían volver a hacerse con el control de este órgano el martes.

Además, se eligen once gobernadores en los estados de Delaware, Indiana, Missouri, Montana, New Hampshire, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Utah, Vermont, Washington y Virginia Occidental.

Cannabis e inmigrantes

Por otra parte, entre las propuestas que por petición popular se someterán a referéndum directo se incluyen varias relativas al derecho al aborto en diez estados. En cinco de ellos, de tendencia republicana (Florida, Missouri, Montana, Nebraska y Dakota del Sur), se votarán enmiendas contra las prohibiciones adoptadas unilateralmente por sus Administraciones. Mientras que en los territorios de tendencia demócrata, (Colorado, Maryland y Nueva York), así como en otros dos sin un claro color político (Arizona y Nevada), las iniciativas intentan blindar el derecho a la interrupción del embarazo incluyéndolo en sus respectivas constituciones estatales.

En cinco estados (Florida, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Massachusetts y Missouri) los ciudadanos decidirán sobre la legalización del consumo recreativo de cannabis, que ya funciona en 21 territorios, o sobre el uso terapéutico de otras sustancias estupefacientes.

En Arizona los votantes también se pronunciarán sobre convertir o no en delito estatal que los no ciudadanos entren al estado desde México por cualquier lugar que no sea un punto legal de acceso. La proposición de la enmienda permitiría a la Policía detener a quienes crucen sin autorización y su deportación.

Por contra hay un grupo de estadounidenses que a pesar de poseer la ciudadanía del país no podrá votar en las elecciones a la Casa Blanca. Se trata de los 3,5 millones que viven en los territorios asociados de Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes, Islas Marianas del Norte y Samoa, que están excluidos del voto presidencial. En el caso de Puerto Rico, en un proceso separado, el martes se elegirá a su gobernador.