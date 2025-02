Los demócratas contratan a 10.000 abogados para rebatir los recursos electorales de Trump

La mitad de la población teme estallidos de violencia

A estas alturas, es probable que haya escuchado la frase: «Mejor si gana Trump para que haya paz». Son palabras que no parecen llevar a engaño, a tenor de una encuesta publicada por el diario Washington Post, según la cual la mitad de los estadounidenses no tiene nada claro que la paz se mantenga al día siguiente de las elecciones. El 57% manifiestan su preocupación porque los partidarios del magnate protagonicen actos violentos en caso de que su líder pierda. Porque, según el mismo sondeo, dos de cada tres electores creen que él no será capaz de aceptar una derrota.

El candidato republicano dijo recientemente en Las Vegas que no contempla quedar por detrás de Kamala Harris a no ser que se produzca «un fraude». De ahí surge también el interés del Partido Demócrata de atajar cuanto antes, mediante un batallón de abogados, cualquier posibilidad de admisión de cientos de impugnaciones. Dana Remus, quien ha sido asesora del Gobierno de Biden y ahora dirige el departamento legal de la campaña de Harris, admite que dos de los objetivos del despliegue consisten en no dilatar la designación del presidente e impedir que los recursos no prendan la mecha de los movimientos extremistas que secundan las ideas conspiranoicas del exmandatario republicano. Biden ganó los comicios a finales de 2020 y el 6 de enero de 2021 explotó la revuelta del Capitolio.

El recuerdo de aquella insurrección sigue fresco en la memoria colectiva. Pero pocos expertos creen que se pueda regresar a aquella situación. Las fuerzas de seguridad permanecen ya desplegadas a su alrededor y en los próximos días se reforzará la vigilancia en los centros electorales, el perímetro de la Casa Blanca y los Parlamentos estatales, además de otras sedes y edificios sensibles. El problema está ahora en que la violencia se desvíe a los candidatos, los funcionarios electorales, los líderes locales o los propios centros de votación durante el 5-N.

Según la encuesta, el 45% de la población cree que Trump sería un dictador. Sin embargo, ocho de cada diez opinan que el Congreso, la Corte Suprema o el Estado Mayor se encargarían de bloquear su presidencia en esa situación.