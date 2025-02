El candidato republicano se da un baño de masas en su Nueva York natal

En lugar de difundir su programa electoral, el baño de masas de Donald Trump y sus partidarios en el Madison Square Garden de Nueva York el domingo por la noche sirvió un programa de mal gusto que alcanzó nuevas cotas de odio y racismo, destacando ... los comentarios vejatorios sobre Puerto Rico. Las críticas a la retórica de divisionismo en el evento dominaban las noticias de este lunes, situando a la campana republicana a la defensiva a poco menos de una semana de las presidenciales.

Tony Hinchcliffe, el humorista que abrió el acto, hizo lo que se suponía que era un chiste al referirse al territorio no incorporado como «una isla flotante de basura caliente». Por ello, el asesor y aliado de Trump, Peter Navarro, le llamó «el mayor y más estúpido imbécil que jamás haya existido en el mundo de los cómicos». La congresista Alexandria Ocasio-Cortez (demócrata de Nueva York de origen puertorriqueño) calificó el evento como una «manifestación de odio» y señaló que no se trató de un mitin normal de campaña: «Estos son minimítines del 6 de enero, minimítines de Stop the Steal (el movimiento de Trump para anular los resultados electorales)».

La comparación de la concentración de Trump y el siniestro mitin nazi de 1939 en el Madison Square Garden tampoco pasó desapercibida a los comentaristas políticos. «Mi reacción es que fue una combinación de la Alemania de 1933 y el Madison Square Garden de 1939», dijo este lunes el exasesor de Trump Anthony Scaramucci en MSNBC. «Lo que se vio anoche es una América divisiva. Eso es incitación racial. Es todo lo que hacíamos en los años 30 y 40», agregó.

En su estilo habitual, Trump diseminó mentiras y retórica antiinmigración, al tiempo que ridiculizó a la vicepresidenta, Kamala Harris, durante el mitin en el Estado natal del expresidente, en el que tiene posibilidades escasas de ganar en noviembre.

Rodeado de un ejército de entusiastas del movimiento MAGA, el candidato republicano estuvo acompañado por su compañero de fórmula JD Vance, el multimillonario Elon Musk, el expresentador de Fox News Tucker Carlson, el luchador Hulk Hogan e incluso su esposa, Melania Trump.

Afroamericanos

Por contra, de inmediato numerosos puertorriqueños famosos se apresuraron a apoyar a Harris, incluido el fenómeno del pop Bad Bunny, además de Jennifer López y Ricky Martin. Sin embargo, los comentarios denigrantes de Hinchcliffe no se limitaron a la isla caribeña, sino que incluyeron también a otros, sobre afroamericanos.

Otro invitado, el empresario Grant Cardone, comparó a los asesores de Harris con «agentes de proxenetas». El equipo de Trump trató de distanciarse del incidente señalando en un comunicado que la broma «no refleja las opiniones del candidato».

La campaña de los demócratas no tardó en responder con una muestra general de las críticas mediante los titulares de diecisiete periódicos, ocho fragmentos de programas de televisión y otras veintinueve declaraciones de políticos, celebridades y periodistas.

Harris y su adjunto Tim Walz se concentrarán en una ofensiva final en los Estados clave en la última semana de campaña. La demócrata pasó el penúltimo fin de semana de la campaña en una serie de paradas cerca de Filadelfia, después de mítines con Beyoncé y Michelle Obama en Houston y Míchigan, respectivamente.