Las encuestas señalan un cambio: Trump se acerca a Harris en la carrera electoral 2024

Kamala Harris sigue por delante en la mayoría de las encuestas, aunque el margen se estrecha cada vez más. La candidata demócrata ve cómo Donald Trump recorta una distancia que ya era exigua hace una semana. Entonces los agregadores de encuestas, aquellos que hacen una media matizada de los cientos de encuestas estatatales y nacionales que se publican, fijaban que las posibilidades de que resultara elegida eran de un 48,2%, frente al 46,4 de su adversario.

Pues bien, tras la incorporación de las nuevas encuestas publicadas este fin de semana, el agregado de encuestas de 'fivethirtyeight.com' le da solo 1,4 puntos de ventaja, al otorgarle un 48,1% de posibilidades frente al 46,7% que fija para Trump. No es el único motivo de preocupación para actual vicepresidenta, porque el panorama pinta peor si consultamos otros análisis. El 'Silver Bulletin' sitúa la contienda en un 48,6 frente a 47,4 también a favor de la demócrata. Son solo 1,2 puntos de ventaja, la menor diferencia de los últimos meses.

Por si fuera poco, para 'Real Clear Politics', otro de los índices de referencia, el 'sorpasso' ya se habría producido. Con los datos de las mismas encuestas detecta que Trump está una décima por delante (48,4 frente a 48,3) ¿Cómo es posible que la media de las mismas encuestas ofrezca diferentes resultados? Porque todo depende de la fiabilidad que cada analista le conceda a cada proyección. Es la famosa cocina, que difiere en cada medio.

El mecanismo de cocina es la clave de los análisis, pero no es secreto. La mayoría de los agregadores publican de qué encuestas se han servido para llegar a su cifra y, lo más importante, qué fiabilidad y qué corrección le aplican a cada una de las proyecciones. Para ello se comparan los resultados de las diferentes proyecciones con los resultados que se produjeron finalmente para construir una media ponderada con el total de encuestas.

Seguimiento diario de 'fivethirtyeigth.com'

'Silver Bulletin' 48,6% Harris (+1,2) 47,4% Trump

'Real Clear Politics' 48,3% Harris 48,4% Trump (+0,1)

Con este margen tan estrecho los analistas pasan a la siguiente fase: las simulaciones. Para ello analistas aplican diferentes grados de error a las encuestas que no se atreven a predecir un ganador para decantarlas y hacen cientos de combinaciones de ellas para ver en cuántas de esas ocasiones ganaría un candidato y en cuántas lo haría el otro. El resultado obtenido ya no sería con cuánta diferencia ganaría un candidato sino cuál resultaría vencedor. Y cada vez más simulaciones dan ganador a Trump, aunque estas combinaciones hay que tomarlas con cierta precaución porque supone asumir el grado de incertidumbre de las encuestas.

Los republicanos, especialmente Trump, que es muy controvertido, suele obtener más voto real del que predicen las encuestas. Al menos es lo que ha sucedido en las elecciones de 2016 y 2020, muy reñidas. Nate Silver, el reconocido gurú al mando del 'Siver Bulletin', abunda en esa idea. Adelanta que su intuición es que Trump va por delante, aunque las encuestas todavía no lo reflejen. Tiene el aval de haber avanzado la victoria de Trump en 2016, y que su resultado mejoraría las encuestas en 2020, como efectivamente se produjo, aunque en ese caso no sumara suficientes votos electorales como para resultar investido presidente.

Su idea no se basa tanto en esa «teoría del voto tímido», en la que los seguidores de Trump ocultarían su voto por vergüenza. Eso explicaría para él que Le Pen quedara lejos de las cifras que auguraban las proyecciones en Francia. La tesis de Silver es más sociológica. No es que las encuestas fallen, sino que no preguntan a la gente apropiada, porque intuye que los votantes demócratas son más propensos a participar en encuestas, no porque estén más politizados, sino por propia extracción social: son más urbanos, viven más conectados. Están, en suma, más cerca de los encuestadores.

La impopularidad de Trump

Y, sin embargo, aunque las proyecciones de las encuestas dan cada vez mejores resultados al candidato republicano, su índice de popularidad no remonta. El índice de impopularidad (encuestados que afirman tener una opinión desfavorable del expresidente) está en un 52,1%, frente al 43,4% que tiene una opinión favorable del magnate. Parecen cifras incompatibles con ganar unas elecciones, pero no es un problema para Trump, ya que acentúa la imagen de hombre duro, capaz de tomar medidas radicales sin pestañear, algo que sus votantes aprecian. Esa es al menos la tesis de Silver.

Los 'swinging states' y las proyecciones actuales

La contienda se va a dirimir en los estados que pueden caer de un lado o del otro. Aunque hay variaciones en los diferentes medios, Harris parece ir por delante en Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Nevada. Por su parte, Trump lidera las encuestas en Arizona y Georgia y Carolina del Norte. La clave es que en Pensilvania la ventaja demócrata ha disminuido hasta situarse por debajo de un punto. Con todo, recuerda 'The Washington Post' en su último recuento de encuestas, si las proyecciones se escoraran como lo hicieron en 2016 y 2020, los siete estados clave caerían del lado de Trump. Con el margen de error de 2012, por contra, todos caerían del lado demócrata. La clave parece estar en medir la capacidad de uno y otro candidato para superar a sus propias encuestas.

