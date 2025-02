El TC avala que Puigdemont pueda presentarse a las elecciones catalanas

El Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido el recurso de amparo interpuesto por Ciudadanos contra la candidatura de Carles Puigdemont de cara a las elecciones autonómicas catalanas del 12 de mayo, con lo que el líder independentista podrá encabezar la lista de Junts+ Puigdemont per Catalunya ... .

La decisión adoptada por unanimidad por la Sala Segunda del tribunal responde a una petición de Ciudadanos en la que se defendía que el expresidente de la Generalitat no reside en Girona desde hace más de seis años, tiene el DNI caducado y cuestionaba su inscripción en el censo, considerando necesario este requisito para concurrir a los comicios.

Según la nota de prensa del TC, «la Sala no aprecia la vulneración del derecho fundamental de acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos electivos de la candidatura recurrente que denunciaba la falta de inscripción en el Censo Electoral de Residentes-Ausentes de Carles Puigdemont, aun siendo notoria su residencia en Bélgica».

El tribunal estima que la impugnación debió presentarse con anterioridad y no ante el propio Constitucional, sino mediante un procedimiento específico previsto por la legislación electoral para este tipo de recursos, lo que no se hizo. «Al no hacerlo, esta falta de invocación de la queja en vía judicial impide su enjuiciamiento con motivo del recurso de amparo planteado», reza la nota.

La decisión del tribunal ha avalado las previas resoluciones de la Junta Electoral Provincial de Barcelona y del juzgado de lo Contencioso-Administrativo que ratificó el criterio de dicha Junta, ambas favorables a la aceptar la candidatura.

El recurso de la formación naranja se basaba en una sentencia que el TC dictó en 2021, cuando rechazó la candidatura de Toni Cantó por el PP a las elecciones madrileñas por no haberse empadronado a tiempo en la comunidad.