ERC desconfía de las llamadas a la unidad de Puigdemont

En un Palacio de la Generalitat decorado con rosas por el día de Sant Jordi, el presidente Pere Aragonès ha reivindicado ante la prensa el papel de ERC a tres días de que comience la campaña electoral de las elecciones catalanas y ha reprochado a ... Junts las llamadas de unidad del independentismo formuladas por Carles Puigdemont.

«Las necesitábamos durante los últimos tres años, no durante los últimos tres días», ha explicado. Según Aragonès, echaron de menos esta llamada a la unidad cuando Junts decidió salir del Govern o cuando rechazaron apoyar el proyecto de Presupuestos de este año.

«Si antes actuaban de una manera y ahora cambian de opinión, nadie nos asegura que tras el 12 de mayo no vuelvan a hacerlo. No me fiaría mucho de estas llamadas de última hora a la unidad», ha contestado.

Aragonès también ha repartido críticas contra el PSC a cuenta de la comparecencia del candidato socialista, Salvador Illa, en la comisión de investigación del Congreso sobre el 'caso Koldo' este lunes. «Si se confirma la corrupción exigiremos responsabilidades», ha advertido.