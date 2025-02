Junts ningunea a Aragonès y asegura que Cataluña elige entre Puigdemont o Illa

Ciudadanos impugna la candidatura de Puigdemont por no estar empadronado

Ciudadanos impugnó ayer la candidatura de Carles Puigdemont como cabeza de lista de Junts a las elecciones catalanas del 12 de mayo. La formación liberal, que fue la más votada en 2018 y a la que ahora todas las encuestas sitúan como fuerza extraparlamentaria, presentó un recurso contencioso administrativo en el que señala que el expresidente «vive y reside fuera de España, al menos, desde el 3 de noviembre de 2017 y que su padrón es ficticio». Por lo tanto, asegura Ciudadanos, no puede ser candidato en las elecciones autonómicas catalanas. «Nuestro recurso está muy bien fundado y podríamos conseguir que el señor Puigdemont no concurra a estas elecciones», afirmó Carlos Carrizosa, el candidato a la Generalitat de los liberales.

A falta de la resolución de los órganos competentes, existe precedente inmediato por el que a un candidato de una lista electoral no se le permitió concurrir a las urnas. Ocurrió con Toni Cantó, ex dirigente de Ciudadanos que fue fichado por el PP madrileño para las autonómicas de 2019. En este caso se aceptó lel recurso que presentó el PSOE con el argumento de que Cantó no había estado empadronado en la Comunidad de Madrid durante los meses previos exigidos a la celebración de unas elecciones regionales.

«Si nosotros no podemos presentar a nadie que no esté empadronado en Cataluña, por qué puede hacerlo él que tiene un padrón falso, porque hace más de 7 años que no vive en Cataluña», concluyó ayer el número uno de la lista de Ciudadanos.