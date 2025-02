¿Se atreverá ERC a pactar con Illa?

Salvador Illa ya sabe lo que es ganar las elecciones autonómicas. Lo hizo el 14 de febrero de 2021, cuando venció a Esquerra en ... votos aunque finalmente empataron en escaños. Eran otros tiempos. El cadáver independentista estaba aún demasiado caliente para apostar por otras vías. ERC y Junts estaban moralmente obligados a pactar, pero lo hicieron más por la presión social de su mundo que por convicción. Así les fue. Su Gobierno de coalición saltó por los aires a las primeras de cambio.

Ahora, sin embargo, puede ser diferente. Lo es, sobre todo, por su clara victoria, tanto en votos como en escaños. Y lo es, además, porque la suma de las tres formaciones de izquierdas (PSC, ERC y Comuns Sumar) alcanza los 68 escaños que fijan la mayoría absoluta. ¿Se atreverán los de Pere Aragonès a romper, por fin, esta dinámica de bloques cambiando el eje independentismo-autonomismo por el ideológico izquierda-derecha?

A priori parece complicado. Primero, porque siempre es duro perder el poder y asumir un nuevo rol secundario en la política catalana. ¿Podría Aragonès pasar de presidente a vicepresidente en un Ejecutivo en el que estarían, además, los comunes, partido que con su 'no' a los Presupuestos obligó al líder de ERC a apretar el botón del adelanto electoral? En efecto, muy complicado.

Por eso, las opciones de Salvador Illa para intentar ser president apoyado en Esquerra pasarían por gobernar en minoría e ir sacando ley a ley con apoyos puntuales en el Parlament. De hecho, es lo que el PSC hizo con Aragonès en la pasada legislatura. ¿Dará ERC su 'sí' a Illa? En primera vuelta, muy difícil. Pero en segunda vuelta, podrían abstenerse para facilitar su investidura y abrir un nuevo tiempo.

El independentismo amenaza la gobernabilidad del PSOE en España Puigdemont exige su apoyo a Sánchez

Carles Puigdemont ha fiado su futuro político a estas elecciones. Si cumple su palabra, la abandonará si no consigue ser presidente de la Generalitat siete años después de haber huido a Bélgica sin consultárselo a casi nadie, entre ellos a su entonces vicepresidente Oriol Junqueras (ERC), que sí fue arrestado, luego enjuiciado, más tarde condenado y finalmente indultado. No es solo una secuencia de hechos y un recordatorio de los acontecimientos. Se trata del elemento que puede determinar el futuro Gobierno de la Generalitat. Porque Esquerra Republicana ni olvida ni perdona, por mucho que Puigdemont haya defendido durante toda la campaña recuperar la unidad del independentismo sabedor de que sin ERC, él no es nadie. Ambas formaciones se han quedado a un mundo de los 68 escaños que marcan la mayoría absoluta. No lo logran ni sumando a la CUP ni a la extrema derecha de Aliança Catalana.

¿Entonces? Todo se decidirá en segunda vuelta, cuando ya no es necesaria la mayoría absoluta (68), solo más síes que noes. La opción más factible para que Puigdemont vuelva a la Generalitat pasa por encomendarse a Junqueras y cerrar un acuerdo de mínimos con Esquerra para que facilite su investidura obligando a Junts a gobernar en solitario e intentar sacar cada ley a golpe de pacto. Un escenario muy complicado porque no son pocas las heridas que siguen abiertas con Esquerra. El argumento es sencillo. ¿Por qué ERC tiene que hacer con Junts lo que Junts se ha negado a hacer cuando Pere Aragonès era presidente haciéndole sufrir en cada votación?

Además, para que esta opción fructificase, debería contar con al menos la abstención del PSC pese a ganar las elecciones. ¿Puigdemont presionará a Sánchez para que lo haga?