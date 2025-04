Vox descarta apoyar a María Guardiola si no alcanzan un acuerdo de gobierno

La candidata del PP, María Guardiola, no será presidenta de Extremadura sin el respaldo de Vox, y la formación de Santiago Abascal tiene muy ... claro que los populares no contarán con ese apoyo sin un acuerdo de gobierno entre ambos partidos.

El principal objetivo de Vox es desbancar a los socialistas e impedir que un bloque de izquierdas esté al frente de la región los próximos cuatro años. Pero, tal como ha venido diciendo su líder, Santiago Abascal, eso no se traducirá en ningún caso en un cheque en blanco para el PP o, lo que es lo mismo, sus cinco diputados en la Asamblea no votarán a favor de Guardiola sin más.

Fuentes del partido explican que la experiencia con la que ya cuenta Vox, tras citas electorales previas, les ha hecho ver que el cheque en blanco no vale para nada. «Porque no se trata de cambiar sillones, sino de cambiar políticas», argumentan.

Por eso en Extremadura no repetirán el «error» que según ellos cometieron en Andalucía o en Madrid, permitiendo con sus votos que Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso, que hoy gobiernan con mayorías absolutas, se pusieran entonces al frente de esas comunidades autónomas. «No cumplieron sus compromisos y, por tanto, no podemos perseverar en el error».

El objetivo, por tanto, es un acuerdo de gobierno que permita a Vox influir en las políticas extremeñas y para ello el modelo a seguir es el bipartito de Castilla y León, lo que no descarta a priori, no obstante, que el acuerdo que finalmente se alcance con el PP sea de otra índole. Pero sí que sin pacto de gobierno, no habrá apoyo a María Guardiola. «Porque cuando al PP no se le obliga a hacer las cosas, no lo hace».

En la formación de Santiago Abascal, además, están molestos con la candidata del PP de Extremadura. No solo porque durante toda la campaña electoral ha venido manteniendo que ella no conformará un gobierno de coalición con Vox, sino porque a día de hoy lo sigue garantizando a pesar de que los números están lejos de conferirle tal seguridad.

Creen en Vox que a quien Feijóo llama «presidenta Guardiola» está pecando de soberbia y que, lejos de amainar, insiste en el desprecio y ninguneo a la formación que necesita para presidir la comunidad autónoma los próximos cuatro años. Porque sin Vox, el PP requeriría la abstención del PSOE y Podemos para alcanzar la Junta y esta posibilidad, a día de hoy, parece simplemente imposible.

El mensaje de las urnas

«María Guardiola no ha ganado las elecciones en la región y su líder, Alberto Núñez Feijóo, defiende que gobierne la lista más votada», recuerdan a la candidata los de Santiago Abascal. Por eso le recomiendan que «deje de hacer castillos en el aire», pise la realidad y se ponga a trabajar de una vez por el cambio que han permitido los ciudadanos. Tanto los que han votado al PP como los que han votado a Vox, dándoles así «a ambos» la opción de poner en marcha una nueva política en Extremadura.

Porque aunque el PP cuente con el mismo número de diputados que el PSOE, en cuanto a votos se refiere, los socialistas han sumado 6.000 más que los populares convirtiéndose por tanto en la lista más votada. Argumento elegido por Guillermo Fernández Vara para justificar el cambio en el guion que ha dado en apenas 24 horas.

«Ella es la que le ha resucitado», dicen en Vox. Porque creen que su falta de actuación para emprender la formación de un gobierno solo genera dudas que dan alas a otros. Por eso fuentes del partido de Abascal mantienen que Guardiola no está actuando con responsabilidad para liderar, con los pies en la tierra, el vuelco político que los ciudadanos han elegido en las urnas, dando una mayoría parlamentaria al bloque de derechas. Por eso «no se entiende que con 28 diputados y sin ser la lista más votada, persista en ningunearnos». Para Vox, la candidata del PP está «embarrando el terreno» antes de emprender una negociación que de momento solo ha anunciado, que dice que hará «en breve», pero a la que desde luego no está ayudando con las declaraciones que viene realizando y con las que parece, además, «que no ha entendido el mensaje de las urnas».

Según ha podido saber este periódico, la formación de Santiago Abascal ha formado un equipo de trabajo, con personas de Madrid y Extremadura, del que forma parte quien ha sido el cabeza de cartel a la Junta, Ángel Pelayo Gordillo, para negociar el vuelco en la región o, lo que es lo mismo, el acuerdo de gobierno con el PP que lo haga posible. No obstante, esa negociación no ha empezado y la dirección de Vox no ha dado instrucciones aún respecto a los términos en los que se deberá llevar a cabo.

Votantes y pulso

Alberto Núñez Feijóo ha dado libertad a sus candidatos para que negocien sus propios acuerdos, pero el PP quiere retrasar los pactos con Vox para evitar que se produzcan antes del 23-J, el día de las elecciones generales, que Pedro Sánchez planteará como una elección entre un gobierno progresista y otro reaccionario, el que según él conforman PP y Vox.

Por eso, en el marco de la estrategia del PP, aquellos candidatos que no han obtenido la mayoría absoluta en sus territorios y necesitan a Vox para gobernar, como es el caso de Extremadura, barajan la posibilidad, según ha informado Europa Press, de presentarse a la sesión de investidura sin haber cerrado ningún tipo de acuerdo previo con los de Abascal. Creen que esta decisión obligaría a Vox a retratarse y dar una explicación a sus votantes en caso de no respaldar el vuelco político.

«A narices y por las bravas, a este partido no se le gana y eso está más que demostrado», avisan a Guardiola desde Vox. «Nuestros votantes son los más fieles que hay», argumentan y, por eso, creen que respaldarían la decisión que tomaran. Consideran que entenderían menos un cheque en blanco al PP, «porque en ese caso, en lugar de a nosotros, les hubieran votado a ellos».