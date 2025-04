«No voy a gobernar en coalición con Vox»

María Guardiola (Cáceres, 1978) elige la sede regional del PP en Mérida para hacer esta entrevista. No hace ni un año que está a los ... mandos del partido, pero para ella ha sido tiempo suficiente para asentar su liderazgo. Esta economista y funcionaria de carrera de la Junta quiere más, consciente de que puede hacer historia convirtiéndose en la primera presidenta de Extremadura, en la primera persona de la provincia cacereña en asumir el Gobierno regional.

–¿Le gustan los retos?

–Sí, me gustan. Soy una persona valiente, con garra y que suelo conseguir aquello que me propongo. Soy tozuda.

–¿Qué cambiaría en Extremadura si usted fuera presidenta?

–Cambiaría la inercia que nos ha llevado a estar a la cola de todo y cambiaría la actitud. Extremadura necesita ser ordenada, ser bien gestionada, necesita mimo, no estar asfixiada con una presión fiscal que no tiene ningún sentido en una comunidad con los sueldos más bajos del país.

–Ha prometido bajar los impuestos en los primeros 100 días si llega al gobierno.

–Vamos a aprobar en los 100 primeros días una ley de medidas fiscales y vamos a reordenar la marabunta administrativa que hay en el sistema tributario. Vamos a bajar el IRPF en los dos primeros tramos al 8 y 10%, porque en una región como la nuestra no tiene sentido que las rentas medias y bajas sean las que más paguen. Vamos a bajar el impuesto de transmisiones patrimoniales del 8 al 6% y al 3% cuando se trate de municipios especialmente despoblados. Vamos a bajar el impuesto de matriculación al mínimo, vamos a eliminar el impuesto de sucesiones en los grupos 1 y 2 y vamos a contemplar una figura que es muy novedosa, que es la de especial afinidad para los grupos 3 y 4 para que las relaciones de convivencia y de cuidado se tengan en cuenta como si fueras un grupo 1 o 2. Vamos a elevar el mínimo exento del impuesto de patrimonio a 700.000 y vamos a contemplar también una bonificación del 100% para aquellos proyectos que sean declarados de interés regional.

–Esa bajada de impuestos, ¿qué repercusión tiene en las arcas públicas?

–El cálculo no lo hemos hecho porque pretendemos con la bajada no reducir los ingresos, sino mantenerlos e incrementarlos.

–¿Y cómo se eleva la recaudación si se bajan impuestos?

–Creando las condiciones para hacer una región competitiva, donde la gente quiera venir a emprender, a trabajar y a vivir.

– Explíquese.

–Tenemos un número x de contribuyentes, que no sé cuáles son hasta que no entre a gobernar, con los que recaudamos x ingresos. Cuando tú bajas los impuestos, lo que estás haciendo es una llamada a empresas y personas. Cuando se ponen las condiciones de vida fácil en un municipio, la gente quiere vivir y tributar aquí. Así que esa bolsa de contribuyentes es x por dos y, por eso, aunque tú hayas bajado los impuestos, el ingreso global aumenta. En Andalucía llevan la cuarta rebaja fiscal en esta legislatura y han incrementado la recaudación en cerca de mil millones de euros. Y el número de contribuyentes ha superado el que había en 300.000.

–¿Cómo baja las listas sanitarias, garantiza en un máximo de 48 horas la atención en Primaria y y que los especialistas vengan y se queden como ha prometido?

–Esto no se nos ha ocurrido un día que nos hemos levantado. Desde que yo asumí la presidencia del partido nos hemos reunido con todos los sectores, entre ellos con todo el sanitario. Y el problema que hay aquí es falta de gestión. Las gerencias funcionan como reinos de taifas. Hay que poner orden y cabeza. Planteamos una lista de espera única a nivel regional, voluntaria por supuesto, porque puede haber zonas de salud que estén muy saturadas y otras que no lo estén tanto y, por tanto, el paciente puede decidir priorizar ser operado o atendido antes y poder moverse de una provincia a otra o de una zona a otra. Y vamos a reorganizar los recursos humanos, con nuevos modelos de contrataciones y retribuciones para primar que los médicos quieran trabajar en el entorno rural.

–¿Pagándoles más?

–No hablamos solo de dinero, sino de una estabilidad que ahora no existe y de condiciones laborales que compensen el esfuerzo que hacen las personas que viven en los municipios más pequeños.

–En Educación propone reducir las ratios, ¿pero el reto no es lograr más alumnos?

–Queremos aumentar el número de niños sí, pero también que en la escuela se dé una educación más individualizada, que atienda las necesidades específicas. Y también cuidar al docente, porque tiene una carga burocrática sin sentido. Una vez más, no es solo cuestión de dinero, sino de gestión.

–¿La suya mantendría las guarderías privadas abiertas?

–Estoy en contra de que la administración haga la competencia a los centros privados. Tenemos guarderías privadas suficientes y si se quiere dar una gratuidad de 0 a 3, que me parece fantástico, tenemos que utilizar las empresas que ya existen y no hacerles la competencia para que acaben cerrando y muriendo.

–¿A través de convenios o conciertos?

–Por ejemplo. El beneficio tiene que ser para el ciudadano y las familias, y no crear una empresa gigante que es la administración, la que lo copa todo.

–Vara dice que la mejor ayuda es un empleo estable y una vivienda digna con los que desarrollar un proyecto vital.

–Coincido con Vara y añadiría que también contar con servicios públicos, para que la gente tenga acceso a la cultura, a infraestructuras para poder moverse, servicios sanitarios, financieros... Extremadura es eminentemente rural y tenemos que cuidar a los municipios pequeños.

–¿Cuál es su plan?

–La bajada de impuestos no es un fin, sino una herramienta, la palanca de desarrollo económico y social. Vamos a incidir en la fiscalidad especial para el entorno rural, con bonificaciones para hacer una llamada: vente a vivir a Extremadura, que vas a pagar la mitad de impuestos.

–¿Qué le parece la llamada revolución verde, industrias ligadas a las renovables que creen empleo estable?

–Creo que es una punta de lanza importante, tenemos muchísimo potencial en energías renovables, pero también aquí hay que hacerlo con cabeza y gestión, siendo conscientes de que tienen que convivir con agricultura, ganadería, turismo e instalación de industrias y para eso hay que trabajar mucho también en todo el exceso de protección medioambiental, que lastra la posibilidad de que las industrias quieran instalarse aquí.

–¿Y aviva la despoblación?

–En la despoblación, la revisión de la protección medioambiental es una de las patas fundamentales. La revisión integral de las zonas protegidas y de los planes de uso y gestión. La declaración de protección de la Red Natura 2000 se hizo hace años y con unas condiciones que en muchos lugares han cambiado. Hay que analizarlas y revisarlas y proponer al Ministerio y Bruselas su modificación si es el caso. Pero hay planes de uso y gestión que son competencia autonómica y que se pueden compatibilizar con actividades como la ganadería y la agricultura.

–¿Se ayudaría así a los montes?

–Lo estamos viendo, el exceso de combustible. Estos fuegos terribles que estamos viviendo es debido a que el monte no se limpia porque no se permite.

–Los proyectos de interés regional que hay sobre la mesa, como la gigafactoría, ¿cuentan con su respaldo?

–Por supuesto. Voy a abrir paso a todos los proyectos que sean buenos para esta región. Pero no me gusta vender maquetas. Los extremeños estamos cansados de escuchar esos proyectos legislatura tras legislatura. Todos los proyectos tienen que ser bienvenidos porque necesitamos de muchos pero, insisto, no podemos vender humo ni maquetas, porque esto luego genera muchísima frustración, que es lo que nos lleva pasando mucho tiempo.

–¿No se cree lo de los 35.000 nuevos empleos anunciados por el presidente?

–Lideramos la tasa de empleo femenino (35,8%), la tasa de paro juvenil (47%) y la general (19,3%) y esto es para hacérselo mirar. Hace cuatro años Vara ofrecía los mismos empleos, ha pasado una legislatura con mayoría absoluta y seguimos esperando.

–Hace cuatro años esos proyectos no existían.

–Cuando vea los proyectos finalizados y que los puestos de trabajo son una realidad, seré la primera extremeña en alegrarme y en sacar pecho. Pero hoy me parecen un insulto a la inteligencia de los extremeños.

–¿Cómo pretende hacer frente a la sequía?

–Tras escuchar al sector, con un decreto de ayudas directas para agricultores, ganaderos y apicultores.

–¿Y obras hidráulicas que garanticen calidad y ahorro?

–Por supuesto. Tenemos fondos europeos para obras que permitan captar hasta la última gota de agua y no se están ejecutando, y las haremos.

–¿A favor o en contra del proyecto de regadío de Tierra de Barros?

–A favor de todo regadío de uso eficiente del agua, es el matiz importante. Pero el proyecto de regadío de Tierra de Barros me recuerda al falso AVE, va camino de algo parecido. Declarado de interés regional primero, después el ministerio no lo asume, lleva desde 2018 con un informe favorable y seguimos esperando.

–El tren de la vergüenza, como usted lo llama, ¿es culpa del PSOE o es una deuda de España con Extremadura?

–Es una deuda de España con Extremadura. Pero el problema también es que tenemos un presidente que ha consentido que se mofen de los extremeños, que en lugar de exigir compensaciones, ha estado callado y mirando hacia otro lado, poniendo alfombras para que los ministros vengan a pasearse por aquí. En Cantabria y Asturias, lo ocurrido con su tren ha sido bochornoso, pero la presión de sus presidentes se ha compensando con la gratuidad a cántabros y asturianos. ¿Por qué aquí no pasa?

–Si para ser presidenta y cambiar la realidad que tan poco le gusta necesitara el apoyo de Vox, ¿está dispuesta a gobernar en coalición?

–No he oído jamás a Vox, que no tiene programa regional, decir que quiere estar en el gobierno. Y yo digo y repito que voy a gobernar en solitario, con un proyecto que tiene muy clara su hoja de ruta. Y entiendo que Vox debe querer proteger al campo, defender a los autónomos, a los jóvenes... Si quiere lo mismo que yo, que me apoye.

–Si Vox quiere lo mismo que usted, ¿usted quiere lo mismo que Vox?

–Eso no es así. Los conjuntos no tienen que ser iguales. Mi conjunto puede ser este y podemos compartir una parte. Entonces si ellos están de acuerdo con lo que yo propongo, que seré la lista más votada, lo que tienen que hacer es dejarme gobernar.

–¿Y si exige entrar?

–No voy a gobernar en coalición.

–¿Preferiría repetir las elecciones?

–Confío tremendamente en que los extremeños van a apoyar nuestro proyecto de forma mayoritaria.