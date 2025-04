Revilla se ofrece en Cantabria para que los populares no pendan de la ultraderecha

Miguel Ángel Revilla, el histórico dirigente regionalista de Cantabria y quien ha gobernado esta comunidad desde 2015 con el apoyo del PSOE, ofreció ayer su ... apoyo al PP para que no dependa de Vox.

El PRC de Revilla, ganador de las anteriores elecciones celebradas en 2019, quedó en segundo lugar este 28-M, por detrás del PP y casi superado por el PSOE. Un batacazo que Revilla no ha tratado de disimular, si bien del que responsabiliza a «la marea azul que ha provocado el gobierno de coalición de Pedro Sánchez». Sea como fuere, el aún presidente cántabro ha tendido la mano a los populares y les ha brindado una abstención que les permitiría, al menos de cara a la investidura de su candidata María José Sáenz de Buruaga, prescindir de los votos de la formación de Santiago Abascal. «Vamos a ayudar al PP para que no tenga que depender de Vox», aseguró ayer. Y remató: «No soy un carroñero, no obstaculizaré al que ha tenido un resultado tan espectacular». A ello se suma su intención de no abrir las puertas del Gobierno regional a «un partido antiautonomista» como Vox.

Una relación conflictiva

Las relaciones entre Revilla y los socialistas no han resultado sencillas pese gobernar en coalición durante las dos últimas legislaturas. De hecho, el único diputado del PRC en el Congreso votó en contra de la investidura de Pedro Sánchez en enero de 2020. Los socialistas pasaron por alto la afrenta, pese a que el líder socialista recibió la confianza del Congreso por un solo voto. Ahora, apeados del Gobierno cántabro, PSOE y regionalistas, comienzan a pasarse facturas pasadas. Revilla no ahorró críticas hacia Sánchez. Culpó al presidente del Gobierno de provocar «una marea azul conservadora» por sus pactos con las formaciones independentistas. Más aún, achacó al líder del PSOE su «personalismo». Y no le auguró tampoco un buen futuro político: «Tiene claro que las elecciones están perdidas, las convocase ahora o en diciembre». «A mí me preocupa –añadió– cómo deja Sánchez el partido, porque no solo van a perder las elecciones: es tierra quemada lo que ha quedado ahí», reconoció, añadiendo a renglón seguido que «los personalismos y la prepotencia, no son buenas». Político mediático donde los haya, Revilla, a sus 80 años, no renunciará de momento a su escaño.

Se da por seguro que maniobrará entre bambalinas para condicionar el próximo gobierno del PP en caso de que los populares acepten su oferta y prescindan del apoyo de la ultraderecha. «Esto es democracia, unas veces se gana y otras se pierde», resumió Revilla.