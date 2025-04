PP y Vox ya negocian para investir a María Guardiola presidenta de la Junta

El Partido Popular de Extremadura y Vox ya negocian para convertir a María Guardiola en la próxima presidenta de la Junta tras los resultados ... obtenidos por ambas formaciones en elecciones autonómicas del domingo. Los 28 diputados logrados por los populares y los 5 de la candidatura de Ángel Pelayo Gordillo le otorga al bloque de la derecha la mayoría absoluta de 33 escaños.

Las conversaciones se mantienen en la máxima discreción, pero las fuentes consultadas por este diario, del PP, indican que el acuerdo es «seguro» y que todas las afirmaciones de Guardiola, tanto antes de celebrarse los comicios del 28-M, como incluso después de conocerse los resultados del domingo de que no incluirá a Vox en su ejecutivo van a quedar reducidas a una mera «estrategia».

Sobre todo después de conocerse que, aunque el resultado les permite gobernar, no es la lista más votada y que tampoco ha llegado a los 30 diputados, una posición que le hubiera otorgado más fuerza para mantener a los seguidores de Abascal fuera del Consejo de Gobierno.

Con el panorama dejado por las urnas y la posición contundente de Vox de entrar en el ejecutivo, siguiendo el ejemplo de Castilla y León, ambas partes ya dan por hecho que ese será el próximo escenario en la Junta.

Además, Guardiola se siente más liberada de sus declaraciones de no contar con Vox entre sus consejeros por la negativa a su vez del PSOE de dejar gobernar a la lista más votada en otras comunidades autónomas. Esa estrategia electoral, en la que se relega a Extremadura dando prioridad a otras regiones, es a la que se refirió Alberto Núñez Feijóo en el programa de televisión de Ana Rosa Quintana, pero al no cumplirse, el PP extremeño tiene las manos libres para pactar con Vox.

La tarde del jueves, la candidata popular ya anunció en otro programa de televisión que había intentado contactar con Pelayo Gordillo, aunque no lo había conseguido. Este viernes, las formaciones sí se han comunicado entre sí. Todo lo dicho por los populares hasta ahora, reconocen las fuentes consultadas, forma parte de una estrategia para que Vox rebaje al máximo sus peticiones, principalmente las de sentarse en el Consejo de Gobierno. En cuanto a pactos sobre temas concretos, sí se está dispuesto a hablar a fondo. Guardiola, como se le ha podido escuchar en varias ocasiones, no ha querido hablar nunca de líneas rojas para no detallar hasta dónde está dispuesta a ceder.

Los populares admiten que la negativa de Guardiola a contar con Vox ha sido una estrategia para frenar sus peticiones

El PP, asimismo, ha convocado para esta mañana una reunión de su Junta directiva. La idea es analizar los resultados logrados, tanto en los comicios regionales como en los municipales del 28-M, y parece improbable que se avancen aspectos concretos de las negociaciones con Vox, aunque sí se celebrará en un clima de optimismo sobre la posibilidad de gobernar la Junta.

Ayer mismo, Santiago Abascal volvió a referirse a los posibles pactos entre los dos partidos recordando su actitud de «mano tendida». También el candidato extremeño de Vox, uno de los cinco diputados que se estrenarán en la Asamblea, dio por hecho el jueves que en ningún caso dejarán gobernar a Guillermo Fernández Vara. Esa postura no implica necesariamente cerrar un acuerdo de coalición con el PP, ya que también podría derivar en la celebración de unas nuevas elecciones autonómicas en octubre, pero este escenario ayer prácticamente por descartado por lo que además implica de arriesgado.