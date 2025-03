Feijóo tienta a Sánchez con que gobierne el más votado para repartirse el mapa del 28-M

María Eugenia Alonso Madrid Lunes, 22 de mayo 2023, 12:17 | Actualizado 21:17h. Comenta Compartir

A menos de una semana para que las urnas se abran, la batalla entre el PSOE y el PP se encuentra ajustada. «Hay partido. Todo ... puede pasar», reconocen en Génova, donde se preparan para echar el resto y apelan a concentrar el voto en torno a sus siglas para intentar replicar el 28-M la hazaña electoral de Andalucía. Un mantra que se repetirá en cada acto de aquí al viernes, calcando la estrategia de Juanma Moreno que hizo inclinar la balanza a su favor en la última semana de campaña cuando ninguna encuesta le otorgaba la mayoría absoluta. «Podemos conseguir varias como no obtener ninguna», admiten en el comité de campaña, con datos apuntan a que en algunas comunidades, como en Madrid, están a uno o dos escaños de conseguir esa hegemonía. En cualquier caso, «habrá que esperar a la 'foto finish'», constatan en la dirección nacional, donde no quieren lanzar las campanas al vuelo pero no ocultan tampoco que el viento sopla a su favor y que están «mejor que hace una semana».

En función de cuánto de azul quede pintado el mapa la noche electoral, los populares plantearán su política de pactos. Aunque primero tentarán al PSOE para que acepte su oferta de que gobierne la lista más votada por el temor de que pierda algunos de sus principales bastiones como Castilla-La Mancha, donde las encuestan dan una victoria al socialista Emiliano García-Page pero el PP de Paco Nuñez sumaría con Vox. En Génova confían en que sean los barones socialistas los que presionen a Pedro Sánchez ante la posibilidad de verse en riesgo de ser desbancados de los gobiernos autonómicos. «Algo van a tener que hacer», señalan. Desde que asumio el timón del partido hace ya más de un año, Alberto Núñez Feijóo lleva defendiendo que «lo más justo» para los votantes es que gobierne el candidato que más votos obtenga en las elecciones. Una iniciativa que no ha consensuado con las organizaciones territoriales y que no todos los dirigentes autonómicos ven con buenos ojos ya que, de aceptarla los socialistas, supondría sacrificar a alguno de los candidatos del PP. La extremeña María Guardiola, una de las aspirantes con opciones de atender a las encuestas, ya avanzó hace unas semanas que no dejaría gobernar a Guillermo Fernández Vara en caso de que la lista del barón socialista se convierta en la más votada sin mayoría suficiente. Noticias Relacionadas La campaña se embarra al acusar el PSOE a Feijóo de mentir con un «vuelo fantasma» que sí se canceló El CIS recorta la ventaja del PSOE sobre el PP pasado el ecuador de la campaña Una alianza de 140 organizaciones feministas pide no dar el voto a PSOE y Podemos La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que en 2019 gobernó gracias al apoyo de Ciudadanos y Vox pese a la victoria del socialista Ángel Gabilondo, rechaza también la propuesta al entender que «no tiene recorrido» por la negativa del PSOE a aceptar las condiciones del líder del PP y no ver tampoco un contexto favorable para sortear a «las minorías rabiosas». Feijóo es consciente del malestar que su oferta genera entre sus dirigentes territoriales porque habría beneficiados y perjudicados, pero está dispuesto a mantenerla incluso después de que cierren las urnas. «Eso hay que pactarlo con el PSOE para jugar todos con las mismas reglas», insisten en el entorno del político gallego, que ha abogado a lo largo de casi toda su trayectoria por que ostente el mando quien gane en las urnas. A por el votante de Vox y Cs Si Sánchez no acepta que gobierne la lista más votada, el PP, apuntan en Génova, estará «legitimado» para alcanzar los pactos que sean necesarios. Y eso incluye a Vox. Según las encuestas, los conservadores estarían en condiciones de gobernar en solitario en Madrid y Murcia, pero necesitarían los votos de la formación ultraderechista en territorios clave como la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Aragón o Baleares. LAS CLAVES: Estrategia Génova cree que si el presidente se niega, acordar con Vox quedaría legitimado

Fichaje Los populares incorporan a Luis Garicano a su fundación en plena OPA por el voto de Ciudadanos Para tratar de que Vox tenga la menor fuerza posible, los populares se van a centrar en la recta final de la campaña en apelar al voto útil y en tratar de arrastrar hasta la papeleta azul al mayor número de indecisos posible concentrados en una bolsa de poco menos del 20%. «Sé que hay votantes de Vox que desean gobiernos fuertes y comprometidos en nuestro país. Vengo a pedir una oportunidad en nombre de mi partido para hacer posible el cambio», exhortó Feijóo el domingo desde Valencia a los votantes de la extrema derecha, antes de mencionar también a los de Ciudadanos y a los del PSOE. En plena pugna por el voto útil, el líder gallego incorporará al exdirigente liberal Luis Garicano a la nueva fundación de los populares, Reformismo21. El acercamiento al entorno popular del economista, uno de los pesos pesados en la dirección de Ciudadanos durante la etapa de Albert Rivera, lleva meses cocinándose. Sin embargo, el exeuroparlamentario optó por medir los tiempos y no anunciar su fichaje hasta terminar su labor como profesor en la Universidad de Columbia.

