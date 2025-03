Una alianza de 140 organizaciones feministas pide no dar el voto a PSOE y Podemos Sánchez intenta un nuevo guiño a las mujeres y anuncia la aprobación definitiva por parte del Consejo de Ministros de la la ley de paridad, que ahora tendrá que tramitarse en el Congreso

La Alianza contra el Borrado de las Mujeres, de la que forman parte más de 140 organizaciones feministas de toda España, ha entrado en campaña y lo ha hecho de manera fulminante en contra del PSOE y Podemos por la aprobación de la 'ley trans'. Aunque ni cita de manera expresa a las dos formaciones del Gobierno ni hace mención directa a la normativa que reconoce la autodeterminación de género, el video que la combativa asociación lanzó este lunes es suficientemente explícito. «Feminismo no vota traidores», «Feminismo no vota misoginia», «Ser mujer no es un sentimiento» , son sus mensajes.

Nunca como en esta legislatura, en la que el PSOE decidió ceder a Podemos el ministerio de Igualdad, se había vivido un choque semejante en el feminismo. Un choque evidenciado en las últimas celebraciones del 8 de marzo y que parece estar pasando factura a los socialistas, el partido que tradicionalmente ha obtenido un mayor porcentaje de voto femenino. El CIS postelectoral de las municipales del 2019 le atribuyó el 32,5% frente al 16'8% del PP; el preelectoral de hace dos semanas reducía considerablemente ese diferencial al 24,1% frente al 18,2%.

Equilibrio en órganos constitucionales

Sánchez dirigió precisamente hacia las mujeres su campaña durante el mitin que este lunes protagonizó en Santander y en el que, además de defender que las mujeres han sido las principales beneficiarias de medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o de las pensiones, anunció que el Consejo de Ministros aprobará este martes la ley de paridad para obligar a los consejos de administración de las grandes empresas, colegios profesionales, jurados de reconocimientos públicos, Gobierno y partidos políticos, en la elaboración de las listas electorales, a un equilibrio por el cual ninguno de los dos sexos podrá tener una representación inferior al 40%.

La norma es en realidad una transposición de una directiva europea que Sánchez ya utilizó como golpe de efecto frente a Podemos en vísperas de este último Día de la Mujer, al que los dos socios del Ejecutivo llegaron enfrentados por la reforma de la ley del 'solo sí es sí'. El texto fue llevado como anteproyecto al Consejo de Ministros del 7 de marzo. Ahora, en segunda vuelta y tras los informes preceptivos, incorpora como novedad su aplicación a los órganos constitucionales: Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, Consejo Fiscal y Consejo General del Poder Judicial.

Si la tramitación en el Congreso se acelera, podría dar tiempo a su entrada en vigor antes de que acabe la legislatura. Y los encargados de velar por su cumplimiento serán la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Instituto de las Mujeres.

