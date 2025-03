Twitter convierte a Salaya en Piqué al ritmo de Bizarrap

El ritmo no para. Ni en fin de semana. Los candidatos continúan con el frenesí viajero y repleto de eventos entre romerías, mítines, Womad, viajes ... en barco... Cualquier sitio es bueno para dejarse ver y seguir arañando votos ante la foto fija de igualdad que ha reflejado la encuesta de GAD3 para HOY este fin de semana que indica que Vara ganaría las elecciones pero no tiene asegurado volver a gobernar.

Entretanto, los votantes tampoco paran y exprimen su creatividad en las redes para criticar la postura de algunos candidatos respecto a ciertos temas. Los ritmos de la canción de Shakira y Bizarrap han servido este lunes a un usuario de Twitter para mostrar su indignación con Luis Salaya por su posición sobre la mina de litio en Cáceres. El montaje audiovisual difundido por la cuenta @SinPaz_Malvados comienza contraponiendo dos declaraciones del regidor: «Dimitiré si un gobierno socialista autoriza la mina en Cáceres», de marzo de 2021, con «Yo no me opongo al nuevo proyecto de la mina de Cáceres», de un año después. Tras los primeros acordes, una voz femenina empieza a canturrear la letra que sustituye a la voz de Shakira. «Yo no te voto, no quiero otra decepción. Tantas promesas de dimisión. Cuando te necesitaba, surgió tu gran traición. Salaya, ya te vi con Vara y el minero unidos cenando. La ciudad Patrimonio no está para novatos. Esta bonita ciudad no está 'pa' tipos como tú. Cáceres te queda grande, por eso estás con dos igualitos que tú. Oh, oh. Esto es 'pa' que te enteres. No lo censures, no lo elimines. Yo ya no te doy mi voto, ni aunque me llores, ni me supliques. Montaña y Calerizo no son tuyos, Sayala. Antes de contaminarlos o vaciarlos, sal ya. Dejarías la mierda en la tierra, a la Virgen temblando, un agujero en la sierra. Te creíste engañarme, y me volviste más dura. A nosotras no nos callas, no nos censuras. Vaya, chasco, nos hemos llevado, cuando vemos, 'to' lo que has cambiado».

#SiAlArteNoALaMina@salvemosMontana #NoALaMinaCc@Lsalaya

De SHAKIRA para toda la gente que NO QUIERE LA MINA EN CÁCERES pic.twitter.com/z7lrvsezt0 — Sin Paz Para Los Malvados (@SinPaz_Malvados) May 15, 2023

Por tierra

La candidata del PP María Guardiola pisó tierra 'hostil'. Y no es que visitara una ciudad con tendencia socialista. La líder de los populares realizó parada en Plasencia con mayoría del PP de Fernando Pizarro, el hombre que aspiró al puesto que ocupa ella. Uno se da cuenta de que la relación no es muy allá cuando en redes sociales tienes que poner 'Remamos todos juntos en la misma dirección'. Igual es que dentro del Partido Popular hay algún 'remo' suelto.

En Plasencia con @fernandopgp. Hemos visitado a la Virgen del Puerto y disfrutado de una bonita mañana junto a la Extremadura de verdad. Remamos todos juntos en la misma dirección. Tenemos una oportunidad única para poner a nuestra tierra donde se merece. #HablaExtremadura pic.twitter.com/FgGXuSMx12 — María Guardiola (@MGuardiolaPP) May 14, 2023

Por agua

Y de los remos pasamos al agua... dulce del Tajo. El patrón que dirige al PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, se subió este domingo al barco del Tajo en su visita al «paraíso natural y patrimonial de Monfragüe». No sabemos si la navegación de Fernández Vara fue tranquila o la alteró los comentarios de los internautas a su publicación en redes sociales, que se llenaron reivindicando otro enclave natural diferente: la Sierra de la Mosca y el 'No a la mina'. Por lo menos el líder socialista pudo cargar pilas y respirar aire puro.

🎥 Esto es Cáceres, es Serradilla, es Monfragüe, Extremadura.



Paseo con @GFVara por el Tajo, paseo por una de las zonas más parecidas al paraíso. Buitres leonados, garzas reales, cernícalos corzos..., Naturaleza y vida. Es el Río Tajo a su paso por Monfragüe.#Extremadura 🌹 pic.twitter.com/XRMM34LVGL — PSOE de Extremadura /❤️ (@psoeex) May 14, 2023

Aire

Y del aire puro de Monfragüe pasamos a una candidatura en el aire. Tan el aire que no se presenta ni a la Presidencia de la Junta de Extremadura ni a las alcaldías. El proyecto de Más País Extremadura, perteneciente al partido político Más País liderado por Íñigo Errejón, entró en campaña por redes sociales para pedir el voto para «aquellas organizaciones del espectro progresista concurrente», señalaban en Twitter. El 'núcleo irradiador' de Más País Extremadura dejó la decisión en el aire...

Más País Extremadura ante las elecciones del #28M pic.twitter.com/5MyPHeeITI — Más País Extremadura (@mp_extremadura) May 14, 2023

Comunismo, ETA y Agenda 2030

El que ha debido tener un fin de semana agotador es el candidato de Vox a la Junta de Extremadura. No son muchas las publicaciones que ha difundido en sus redes sociales pero sí llenas de enemigos contra los que luchar. Pide el voto para que no llegue el comunismo a la Asamblea, para que no gobiernen los «socios de los terroristas» y la temible «miseria de la Agenda 2030». Debe ser agotador tener tantos enemigos en tan pocos tuits.