Pizarro no optará a presidir el PP extremeño y repetirá como candidato a alcalde de Plasencia

Antonio J. Armero Cáceres Jueves, 2 de junio 2022 | Actualizado 03/06/2022 10:56h. Comenta Compartir

«Alguien tenía que dar un paso, y lo he dado yo». Fernando Pizarro despejó este jueves todas las dudas que pudieran quedan sobre su futuro político. «Renuncio a presentarme como candidato al congreso regional del partido y volveré a optar a la alcaldía de Plasencia». Lo dijo el regidor de la ciudad del Jerte en la sala de prensa del Ayuntamiento que dirige desde hace once años -ha firmado tres mayorías absolutas consecutivas-, y le escucharon más periodistas de lo habitual. La rueda de prensa fue convocada solo unas horas antes de que se produjera, y el protagonista compareció puntual y acompañado por cuatro concejales (David Dóniga, José Antonio Hernández, Álvaro Astasio y Belinda Martín). En un tono tranquilo, midiendo las palabras, Pizarro dio las dos noticias, esperadas ambas. Y una y otra basadas, según dijo, en el mismo motivo: la lealtad. Hacia el partido y hacia su ciudad.

«A menos de un año de las elecciones municipales y autonómicas -situó-, someter al partido a unas primarias podía provocar una ruptura difícil de superar en tan poco tiempo, y nos llevaría a afrontar unas elecciones en situación de debilidad. Y yo no puedo ser cómplice de esa situación. No soy hombre de guerras, y lo que no soy de ninguna manera es alguien que haya puesto en una situación difícil a mi partido. En ningún caso». «Es una decisión muy difícil de tomar -admitió-. Lo mejor es afrontar un congreso regional, cuando sea -alguien en la sala habló de septiembre, aunque el partido no ha confirmado fecha aún-, con unidad. Lo mejor es que no me presente y así salvaguardar la unidad del partido, porque yo no estoy para ganar congresos, sino para ganar elecciones».

Agradecido a Núñez Feijóo

En una intervención medida, la única crítica que Pizarro se permitió fue la dirigida a los antiguos jefes de su partido en Madrid, o sea, a Casado y su equipo. «Sufrí mucho con la anterior dirección nacional del partido, pero la actual me ha tratado siempre con mucha educación y respeto y reconociendo mi trabajo», se sinceró Pizarro, que esa dirigencia nacional incluye ya a Monago, reclutado por Alberto Núñez Feijóo para su grupo directivo.

«Alguien tenía que dar el paso y lo he dado yo. A un año de las urnas, unas primarias podían provocar una ruptura difícil de superar» FERNANDO PIZARRO Alcalde de Plasencia

«A Feijóo quiero agradecerle especialmente su confianza», hizo constar el alcalde placentino. «Él ha sido parte fundamental en esta decisión. Él ha hecho un sacrificio abriendo una nueva etapa para el partido. Tenemos la suerte de conocernos desde hace tiempo, y esa confianza es la que me permite trasladarle hoy mi agradecimiento. No creo que a él le vinieran bien unas primarias en el PP extremeño. Sería una guerra innecesaria. Alguien tenía que dar el paso y lo he dado yo».

Sobre Monago, que llamó a Pizarro al móvil nada más terminar la rueda de prensa, también tuvo buenas palabras. «Fue él quien me dio la oportunidad de presentarme tres veces a la alcaldía de Plasencia, solo tengo palabras de agradecimiento hacia él». «He hablado mucho con Monago en los últimos meses», confesó Pizarro, que dijo «anteponer los intereses del partido a los personales», y que se acordó de todos los afiliados que en los últimos meses han apoyado su candidatura a la presidencia regional de la formación.

Justo lo contrario llevan meses haciendo los dos jefes provinciales del PP extremeño. Nunca contó Pizarro con la adhesión del cacereño Laureano León, y solo al principio la obtuvo del pacense Manuel Naharro, que en un giro aún no suficientemente explicado públicamente terminó defendiendo la candidatura de María Guardiola, la concejala cacereña que salvo cataclismo, será elegida nueva presidenta del PP extremeño.