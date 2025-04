Los ocho pueblos extremeños que confían en un alcalde independiente

«Lo que queremos es romper con las tribus ideológicas del pueblo, no tiene mucho sentido seguir alimentando estas tribus porque en esa división el ... pueblo pierde», la reflexión es de Juan Francisco Torrescusa, nuevo alcalde de Alternativa por Almendral, uno del casi medio centenar de partidos independientes que concurrieron a las pasadas elecciones. Por lo que cuentan quienes están al frente, la mayoría de estas siglas desconocidas surgen para recuperar una concordia que se había perdido. Según Francisco Muñoz, que acaba de repetir como alcalde al frente de la Agrupación Independiente Aldeana, montar un partido político, como él hizo en 2019 en Aldeacentenera, no es tan complicado. «En la junta electoral de zona lo explican bastante bien», dice. En total, la campaña les ha salido por mil euros, cien por cada miembro de la lista.

Con todo, el bipartidismo sigue vigente en la gestión de la mayoría de los 388 municipios extremeños. En el ámbito rural PSOE y PP han sumado más de 3.000 concejales y entre todos los demás no llegan a 400, siendo Levanta el tercer partido. Por detrás, los votos están muy dispersos, pero listas que no obedecían a siglas conocidas más allá del pueblo donde se presentaban han conseguido influir en política. En las elecciones del 28 de mayo hubo 45 formaciones independientes que solo se presentaron en su municipio. Una vez contados los votos, ocho candidatos se van a convertir en alcaldes y en seis lugares han sacado los concejales suficientes para ser el partido decisivo cuando el sábado que viene toque formar el gobierno local.

En la provincia de Badajoz, Alburquerque, Almendral, Higuera de la Serena, Oliva de la Frontera y La Roca de la Sierra tendrán alcaldes independientes. En la de Cáceres serán Aldeacentenera, La Cumbre y Casas de don Gómez, siendo este último pueblo un caso excepcional donde dos partidos independientes han empatado a tres concejales por uno del PSOE, que decidirá quién quiere que gobierne, si el TUD o el ACDG, que es quien ostenta el gobierno en funciones.

Casatejada, en Cáceres, también es caso aparte. En este pueblo de 1.381 habitantes el alcalde es Jaime Pardo (Agrupación Independiente Casatejada-AICA), que en 2019 logró mayoría absoluta con cinco ediles, pero esta vez no le dan las cuentas para gobernar. Sacó cuatro y entre PSOE (tres) y PP (dos) suman cinco ediles, por lo que siendo el más votado su alcaldía no está aún asegurada.

El caso más llamativo es el de un partido ajeno a las formaciones políticas conocidas por todos, que además acaba de nacer y va a tener la llave de gobierno en la quinta población más grande de Extremadura. Se trata de Siempre Don Benito, opuestos a la fusión con Villanueva de la Serena. También podrían ser decisivos los concejales de partidos independientes de Aceuchal (que tiene mayoría simple), Bienvenida y Esparragosa de la Serena en Badajoz; y Deleitosa en Cáceres.

Antes de las últimas elecciones muchos de estos candidatos independientes, o bien habían llegado rebotados del PSOE o PP o, debido a su tirón, han sido tentados por estos y otros partidos de alcance nacional. Lo que también cuentan es que remover el 'statu quo' del pueblo suele sentar mal a quienes han mandado siempre, que no se lo ponen fácil. Aun así, el pasado 28 de mayo muchos vecinos les han prestado su confianza para los próximos cuatro años. Estas son las historias de cómo llegaron al poder sin padrinos ni una organización detrás.

Almendral (APAL)

En Almendral (1.240 habitantes) Juan Francisco Torrescusa ni siquiera vivía en el pueblo hace un año por estas fechas y el próximo sábado será nombrado alcalde. Tiene 22 años, hasta hace poco estaba en Madrid terminando Derecho y a su investidura acudirán sus compañeros de piso.

«Aunque estaba fuera estudiando sabía cómo era la realidad de mi pueblo. Pero cuando regresé para prepararme aquí una oposición me sorprendió la situación de hartazgo y apatía de los vecinos. La gente estaba de capa caída, sin ánimo. Así que cuando vimos que el alcalde (del PSOE) pretendía optar a un tercer mandato creamos Alternativa por Almendral».

Ampliar Mitin de Apal en Almendral de cierre de campaña. HOY

Salvo una persona de 50 años y otra de 46, el resto del equipo son veinteañeros o treintañeros. Dos mítines dieron, al darse a conocer y para cerrar la campaña. Al segundo acudió más gente de la esperada y el 28 de mayo sacaron cinco concejales de nueve, mayoría absoluta.

«Somos gente de varias ideologías y no ha sido fácil. Dimos a conocer el partido el 1 de abril y hemos tenido que trabajar casi en la clandestinidad. Hemos sufrido ataques personales e incluso denuncias que han sido archivadas cuando nosotros no hemos hecho en ningún momento críticas personales. A la gente le ha gustado que nuestra campaña haya sido propositiva sin entrar en el cuerpo a cuerpo. El caso es que una semana después aún hay resquemores entre quienes han perdido. No nos están poniendo fácil el traspaso de poderes en lugar de hacer autocrítica».

Torrescusa dice ahora que su idea es trabajar por la concordia en Almendral. «Yo tengo que ser alcalde de todo el pueblo. Queremos que las heridas que se han ido abriendo en los últimos cuatro años se vayan cosiendo y que la gente deje a un lado sus diferencias. De hecho, ofreceremos alguna concejalía a la oposición, la tomarán o no, pero nuestra idea es trabajar unidos, no que haya una campaña permanente en estos cuatro años», declaraba esta semana a HOY.

Higuera de la Serena (AEAPH)

Higuera de la Serena ha sido un pueblo del PSOE prácticamente desde que arrancó la democracia. Su alcaldesa socialista arrasó en 2019 con seis de siete concejales posibles. Sin embargo, en esta población pacense de 941 habitantes el 28-M hubo un vuelco a favor de una agrupación de electores salida de la nada. La ha encabezado Gregorio García, de 33 años e investigador en la Facultad de Biología de la UEx, quien reconoce que la política le apasiona.

«Todo empezó el año pasado –relata– porque no me sentía identificado con la manera de trabajar que había en mi pueblo. Pero es que detectamos que esa sensación se daba en toda la localidad, incluidas las personas mayores. No era una cuestión solo de los jóvenes. Así que creamos Alternativa por Higuera».

En realidad en este pueblo no gobernará un partido independiente sino una agrupación de electores, como las que se han creado en Aceuchal, Bienvenida o Aldeacentenera, entre otras poblaciones. La principal diferencia es que se necesita el aval de las firmas de parte del pueblo, se ahorra en gastos burocráticos, sobre todo en notaría, y las siglas tienen la vigencia de un solo mandato, por lo que habría que cambiarle el nombre si deciden concurrir a las siguientes elecciones.

Ampliar Gregorio García, alcalde de Higuera de la Serena. HOY

Gregorio García afirma que ellos han hecho una campaña puerta por puerta y han editado un vídeo divulgativo de la población que ha tenido mucho éxito. Pero él, que ha militado antes en un partido, observa que la principal diferencia es que una agrupación de electores no tiene respaldo a la hora de contar con medios materiales para afrontar una campaña. «La ventaja, en cambio, es que no existen unas siglas que te encasillan en una ideología y así no acotas tu número de seguidores, abarcas a más posibles votantes», expone.

Oliva de la Frontera (CIO)

Pese a lo anterior, García señala que para los próximos comicios él está receptivo a partidos mayoritarios que llamen a su puerta. «Si el PSOE nos ofrece hacer la candidatura estamos abiertos», decía esta semana este joven que va a pedir una excedencia en la UEx para atender su nueva tarea de alcalde de Higuera de la Serena.

Oliva de la Frontera, en la provincia de Badajoz, es un pueblo con más de 5.000 habitantes donde también manda una organización de siglas desconocidas. Allí ya existía ese partido en la oposición, el Colectivo Independiente Olivero (CIO) encabezado por Juan Antonio García Torres. En las pasadas elecciones han arrasado con ocho de trece concejales, dejando al partido que gobernaba, el PSOE, en cuatro y en uno al PP.

Aldeacentenera (AIA)

A la puerta de Francisco Muñoz, han tocado todos los partidos –Cáceres Viva, PSOE, PP y en 2019 también Ciudadanos– para que se presentara en su lista. La explicación a este intento de fichaje político es que el pasado domingo se quedó a cinco votos de conseguir todos los concejales en juego.

Al final, como candidato de la Agrupación Independiente Aldeana (Aldeacentenera) obtuvo seis de siete y en una semana iniciará su segundo mandato al frente de este pueblo cacereño de 665 habitantes. Allí el PSOE ha gobernado más de treinta años con un paréntesis reciente (2015 a 2017) que acabó en moción de censura y una catarata de rencillas y divisiones políticas. «Después de aquellos episodios fue cuando decidí presentarme, para hacer algo por mi pueblo e integrar a todo el mundo», cuenta este administrativo de 39 años que en su primera incursión en política se convirtió hace cuatro años en alcalde con cuatro concejales por tres del PSOE, resultado que acaba de mejorar. «En la papeleta a la Asamblea el PSOE ha ganado por goleada, pero aquí la gente vota a la persona, no a las siglas», afirmación que se ha convertido en un mantra al analizar la política en pequeños municipios.

Ampliar Francisco Muñoz, alcalde de Aldeacentenera. HOY

«Soy una persona neutra –se define– y me he dirigido a todos por igual. La gente quiere estabilidad, concordia y que atiendas a todo el mundo, todos tienen mi teléfono». En estos momentos el proyecto estrella de Aldeacentenera es una residencia de mayores de 47 plazas mayor que la anterior, pero para Muñoz su principal aval para ganar estas elecciones sin estar en un gran partido «ha sido que ha vuelto la paz»

Para él –concluye–, no representa mayor problema no estar ligado a unas siglas conocidas para gestionar su municipio. «En Diputación solicitamos la asistencia a municipios para asesoramiento y estamos en el consorcios Más Medio o en un convenio para evitar la exclusión financiera.

La Cumbre (CIG)

La Cumbre es un municipio cacereño cercano a Trujillo que roza el millar de habitantes. Acostumbrado a un alcalde del PSOE, el Grupo Independiente Cumbreño fue un partido que surgió en 2015. La nueva formación ganó a la primera. En las anteriores elecciones ya sacó una ventaja de cinco a dos a los socialistas y el 28-M ni PP ni PSOE presentaron lista con gente del pueblo, lo que acabó en un contundente seis concejales a uno para el partido independiente.

Ampliar La alcaldesa de La Cumbre (tercera por la izda.) repite mandato al frente del Grupo Independiente Cumbreño. HOY

Guadalupe Casero, que empezó como teniente alcalde en el primer mandato, cogió el relevo y ya ha conseguido dos mayorías absolutas. Ella compagina su responsabilidad pública con su profesión de trabajadora social. Según contaba esta semana, trabajar sin un partido grande como respaldo no es para tanto. «Los ayuntamientos pequeños funcionamos con subvenciones y esas nos las dan a todos. Lo que tienes es el apoyo de la gente y además entre los compañeros, como no son del PP ni del PSOE, nadie quiere ser diputado».

Entre las últimas acciones que han llevado a cabo para volver a arrasar en las urnas, Casero cita haber mejorado la romería con una ermita y un escenario, también la piscina municipal y la construcción de un albergue.

Alburquerque (IPAL)

El partido independiente Ipal no solo es conocido en Alburquerque, de 5.100 vecinos. La situación de este municipio en ruina económica ha trascendido y por eso las siglas de Independientes por Alburquerque y su candidato, Manuel Gutiérrez, han sido parte de la actualidad política regional en el último año.

En realidad, todo empezó en 1995 con otro partido independiente, el ORPO (Organización del Pueblo Obrero). Su entonces dirigente, Ángel Vadillo, arrasaba en las urnas y el PSOE lo fichó para su lista en 1999. Pero a partir de 2011 los problemas empezaron a amontonarse en el consistorio, prácticamente en quiebra, hasta que en mayo del año pasado tomó el mando tras una moción de censura Manuel Gutiérrez, el representante de IPAL (Independientes por Alburquerque). Se ha vuelto a presentar y ha ganado con siete concejales por cinco del PSOE más uno del PP.

Ampliar Manuel Gutiérrez (IPAL) en una foto de archivo tras la moción de censura el año pasado en Alburquerque. HOY

IPAL existe desde 2015. La primera vez sacaron tres concejales, luego cuatro y ahora los siete que le dan mayoría. «Este partido surgió no por pretensiones políticas sino como reacción a lo inadmisible, por la situación que había y que ahora hemos heredado y la sensación de no haber ninguna alternativa. Al principio era muy difícil construir un partido así porque estaba todo vigilado por el alcalde de entonces. Había persecución hacia nosotros, pero contábamos con eso. El equipo de ahora es prácticamente el original y lo más importante es que todos dependen de su trabajo y no tienen que agradecer favores», explica el futuro regidor de Alburquerque, que durante la campaña ya ha avisado que queda por delante una legislatura penosa para ir reduciendo la deuda municipal. «Yo creo que me han votado porque al fin alguien les ha dicho la verdad», concluye.

La Roca de la Sierra (PCLI)

El municipio pacense de La Roca de la Sierra (1.400 habitantes) fue uno de los pocos pueblos que llegó a ser gobernado por la coalición Ganemos-Izquierda Unida-Los Verdes, pero en la actualidad está en manos de la Plataforma Ciudadana Local e Independiente de La Roca de la Sierra que encabeza Luis Pilo, perteneciente a aquella coalición de izquierdas y que cogió la alcaldía a mitad del pasado mandato cuando el anterior regidor causó baja por enfermedad. En los comicios del 28 de mayo, Pilo logró seis concejales por dos del PP y uno del PSOE.

Casas de don Gómez (ACDG y TUD)

Casas de don Gómez, 300 habitantes, al lado de Coria, presenta un caso excepcional. Dos partidos independientes dominan la corporación: el ACDG del actual alcalde, Vicente Mateos (ex del PP), que ha empatado a concejales con el TUD, tres cada uno, por lo que esta vez será el único concejal del PSOE con su voto quien decida qué partido independiente quiere al frente de su pueblo.