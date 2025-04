López Miras se convierte en nuevo presidente de la Región de Murcia

Gregorio Mármol Jueves, 7 de septiembre 2023, 13:24 Comenta Compartir

La Región de Murcia superó este jueves un periodo de cien días de bloqueo e incertidumbre política con la elección por parte de la Asamblea Regional de Fernando López Miras, del PP, como presidente de la Comunidad Autónoma. Como estaba previsto desde que el martes cerró su acuerdo de gobierno con Vox, el político más votado en las elecciones del pasado 28 de mayo obtuvo la confianza de la mayoría absoluta de los 45 diputados autonómicos en el segundo pleno de investidura, tras el de la primera semana de julio, en la tercera votación y en el día límite para esquivar la repetición de elecciones. PSOE y Podemos votaron en contra.

El líder del PP tiene previsto tomar posesión del cargo el próximo lunes en Murcia. En los días posteriores anunciará la composición de su Gabinete, en el que dos carteras estarán en manos de Vox: la de Fomento y la de Seguridad, que tendrá rango de vicepresidencia y será ocupada por José Ángel Antelo. En el día de su investidura en el parlamento de Cartagena, fue arropado por la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y numerosos alcaldes y altos cargos de su partido.

«Hoy empieza un gobierno para todos, recen a quien recen, amen a quien amen o piensen como piensen», aseguró el presidente, que reiteró su compromiso por la igualdad y contra la «violencia machista. No dejaremos a nadie atrás», destacó en su intervención previa a su elección, en la que obtuvo 30 de los 45 votos. También reiteró que defenderá el Mar Menor y la «identidad de nuestra tierra: el campo, el sector primario y el Trasvase».

En su réplica a los portavoces parlamentarios, Fernando López Miras defendió la legitimidad de su victoria en las últimas elecciones regionales y su pacto de gobierno con Vox para no prorrogar una situación de interinidad que perjudicaba a la Región ante la imposibilidad de poner en marcha «una serie de medidas totalmente necesarias»: «Se antepuso la responsabilidad a cualquier interés de partido», reiteró. Y dijo tener muy claro que, igual que la mayoría de los ciudadanos creen en la Constitución y en la unidad de España, los habitantes de la Región de Murcia «están de acuerdo con un pacto que no se mueve ni un milímetro de esos acuerdos de convivencia», dijo en referencia a su alianza con la derecha radical.

Además, exigió al socialista José Vélez y a María Marín, de Podemos, que protejan los intereses generales de los murcianos por encima de la obediencia de los intereses partidistas. «Les pido que no vengan a dar lecciones con esa pátina ideológica de izquierdas, porque no son ustedes mejores», aseguró. Y se defendió de las principales críticas recordando, entre otras cuestiones, algunos de los grandes incumplimientos del Gobierno de Pedro Sánchez en la Región, como la regeneración de la bahía de Portmán, las carencias en materia de alta velocidad ferroviaria y el recorte del Trasvase Tajo-Segura. «Los murcianos estamos hartos ya de tanto menosprecio como Región y estamos hartos de tanto daño a España como están haciendo», espetó a Vélez y a Marín.

El portavoz del Grupo Socialista y secretario general del PSRM, José Vélez, justificó su voto de rechazo al candidato en que éste ha «arruinado la Región de Murcia», a la que ha colocado a la cola de todos los indicadores de bienestar social en España. Anunció que en esta nueva legislatura intentará forjar en la Asamblea un frente progresistas para hacer frente a las políticas de los partidos conservadores y avanzó que propondrá la tramitación de varias leyes, así como la creación de una agencia antifraude que dependa de la Asamblea y una comisión para el seguimiento de la gestión de la sanidad, entre otras medidas.

A ese frente quiere sumar a los dos diputados de Podemos que constituyen el Grupo Mixto. Su portavoz, María Marín, fue muy crítica con el candidato, al que acusó reiteradamente de mentir cuando decía que no pactaría con Vox. Y también criticó a cada uno de los consejeros del Gobierno en funciones y cada uno de los cinco ejes de gobierno que López Miras anunció en su discurso de investidura, en la sesión del martes. Según ella, de cara a la nueva legislatura no hay rastro de políticas contra el cambio climático ni contra las empresas del juego. Como ya hizo en diferentes sesiones de la anterior legislatura, Marín aseguró que el próximo Ejecutivo regional no será el de los ciudadanos de la Región de Murcia sino el de los más destacados empresarios y principales empresas murcianas. «En la Región hay una clase de personas que son dueñas de casi todo, y son para las que trabajan ustedes», le espetó.

El futuro vicepresidente del Gobierno regional, José Ángel Antelo, en su última intervención como portavoz del Grupo Parlamentario Vox, defendió la necesidad del pacto que ha permitido la investidura de López Miras. Y achacó el empobrecimiento de las familias murcianas a las políticas de los partidos de izquierdas. Quien asumirá la cartera de Seguridad e Interior defendió la necesidad de reforzar los cuerpos de emergencias en la Región exigiendo a La Moncloa más policías y guardias civiles, y también destacó la gravedad del problema de la okupación de viviendas, contra la que su partido trabajará. Igualmente mandó un mensaje a sus socios del PP, a los que advirtió de que juntos deben cumplir «todos» los puntos del acuerdo programático suscrito el pasado martes en Cartagena.

Joaquín Segado, portavoz del Grupo Popular, defendió que el acuerdo de gobierno es «bueno para la Región y bueno para España». Y recordó a Vélez que el PP obtuvo el 28-M el 43% de los votos y se quedó a dos diputados de la mayoría absoluta: «No son ahora ni serán a medio plazo alternativa». Segado rebatió en sus intervenciones buena parte de las acusaciones de Vélez y Marín al candidato.

Coincidiendo con la celebración del Pleno de Investidura, diez personas vinculadas a colectivos sociales y de defensa del Mar Menor se concentraron en la puerta de la Asamblea convocados por Podemos para expresar su rechazo al futuro Ejecutivo.