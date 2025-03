La Junta Electoral anula la lista de Pacma a la Asamblea de Extremadura

R. H. Martes, 2 de mayo 2023, 18:32 | Actualizado 18:48h. Comenta Compartir

No serán finalmente trece, sino doce, los candidatos a la Presidencia extremeña, porque la Junta Electoral de la provincia de Badajoz no ha refrendado la ... lista presentada por el Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma), por lo que no podrá concurrir a la cita electoral del 28 de mayo.

Desde esta formación, que lo hacía solo con una lista por la provincia pacense encabezada por Ángela Casillas, explican que no han podido atender el requerimiento de la Junta Electoral «en las 48 horas que hay de plazo para subsanar el error que había». Un error que no aclaran cuál es, «pero que nos impide en cualquier caso poder concurrir en esta ocasión en Extremadura». La no proclamación de la candidatura de Pacma es el cambio más destacado en la publicación ya definitiva de las listas presentadas a la Asamblea, pero no el único. Una Extremadura Digna Una Extremadura Digna ha realizado cambios tanto en su lista por Badajoz como en la de Cáceres. En la primera, ha sustituido a su número dos. «Ha sido un problema de documentación», explica el candidato a la Junta, Ricardo Caro. Por eso tras él ya no va Fátima Da Conceicao, sino Catalina Núñez. Y en la lista por la provincia cacereña, desaparece Alfonso González que iba en el número 8 y pasa a cerrar la lista por Badajoz. «Iba en las dos candidaturas y hemos tenido que corregir este error», aclara Caro. Noticia Relacionada La lista del PSOE en Extremadura que solo tiene independientes Levanta Extremadura ha sustituido a quien iba en el número 14 de su lista por Badajoz y Ciudadanos, también en la candidatura por la provincia pacense, lo ha hecho en el puesto 35. En este caso, explican desde la formación naranja, un hombre sustituye a una mujer «por temas de paridad, llevábamos más mujeres». Los doce candidatos En cualquier caso, la novedad más destacada es la desaparición del Pacma, por lo que ya solo hay doce candidatos a la Junta. En ambas provincias concurren PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas por Extremadura (Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde), Vox, Levanta (Extremeños, Extremadura Unida y Cácereños por Cáceres), Juntos por Extremadura, Extremeñistas, Una Extremadura Digna (UED) y Por un Mundo Más Justo (PUM+J). Y junto a estas formaciones hay dos que también presentan candidatura a la Junta pero solo por la provincia cacereña: Cáceres Viva y Somos Cáceres. Cabezas de lista Y los candidatos que compiten por la Presidencia regional el 28-M son: Guillermo Fernández Vara (PSOE), María Guardiola (PP), Fernando Baselga (Cs), Irene de Miguel (Unidas por Extremadura), Ángel Pelayo Gordillo (Vox), Estanislao Martín (Levanta), Antonio Granero (Juntos por Extremadura), Juan Miguel González (Extremeñistas), Ricardo Caro (Una Extremadura Digna), Luis Blanco (Por un Mundo más Justo), Montaña Chaves (Cáceres Viva) y Feliciano Martín Crespo (Somos Cáceres).

