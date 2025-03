La lista del PSOE en Extremadura que solo tiene independientes

Ana B. Hernández Martes, 2 de mayo 2023, 07:34 | Actualizado 11:58h. Comenta Compartir

Aunque la inmensa mayoría de las formaciones que concurren a la cita electoral del 28-M llevan a independientes en algunas de sus listas, en el caso de la candidatura que el PSOE presenta al ayuntamiento de San Gil, entidad local menor de Plasencia, sus diez integrantes, los cinco suplentes incluidos, son independientes. Su caso es único en la región.

Esa lista está encabezada por Esther Sánchez Tapia. Inició su trayectoria política en 2015, cuando concurrió por primera vez al ayuntamiento de la entidad local menor. «El colegio del pueblo se caía a cachos y, por eso, un grupo de padres con niños en edad escolar decidimos ir a las elecciones». Lo hicieron bajo las siglas del PP «y con todos sus integrantes, como ahora, independientes», aclara.

Ganó las elecciones y se convirtió en alcaldesa de San Gil. Pero los desencuentros con el ayuntamiento matriz durante esa legislatura, gobernado por el PP de Fernando Pizarro, impidieron que el pacto alcanzado se reeditara en 2019. «El PP nos lo pidió, pero nos negamos, no habían respetado el acuerdo que alcanzamos», explica.

Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) fue la fórmula elegida para optar a un segundo mandato en San Gil. Esther Sánchez y su equipo volvieron a ganar las elecciones y los desencuentros con el PP de Pizarro fueron a más.

«No ha metido nuestros proyectos en ninguna convocatoria de fondos europeos, tiene secuestrado el urbanismo de San Gil y también la economía; Plasencia nos debe más de 40.000 euros desde 2018 por los atrasos en las liquidaciones de los tributos del Estado», detalla Esther Sánchez.

Por eso ahora opta a un tercer mandato en la entidad local menor bajo las siglas del PSOE. «Hemos llegado a un acuerdo con este partido y, de nuevo, todos los que vamos en la lista lo hacemos como independientes». Un acuerdo que alcanza a San Gil tras lograrse en Plasencia. Esther Sánchez es la número 4 en la lista socialista a este ayuntamiento.

«Necesitamos entrar en el ayuntamiento de Plasencia y creemos que el PSOE es la mejor opción para hacerlo», argumenta. «Con el PP, es el partido que más músculo tiene y nosotros necesitamos estar en el ayuntamiento matriz para mejorar San Gil y Plasencia». Porque, añade, «es la única manera que tenemos para crecer; llevamos dos años intentando sin resultado que se nos haga una modificación urbanística para poder construir en el pueblo». «Pero además queremos que a Plasencia también le vaya mejor, porque esto redundará en beneficio de todo el norte extremeño, y esto con Pizarro no es posible».

La alcaldesa cree que el baile de siglas no le resta credibilidad. «No lo creo, no solo porque siempre hemos ido como independientes, sino porque todo esto se ha explicado a los vecinos porque todo esto lo hacemos por el bien del pueblo y el resultado de nuestra gestión está ahí, a la vista de todos». Y ante eso, opina Sánchez, «ante datos incuestionables, todo el mundo tiene claro que trabajamos por las personas; yo no vivo de esto, desde enero no cobro nada porque hemos destinado mi partida a la subida del salario mínimo».

Defiende que «nuestra política tiene un marco ideológico, pero no partidista» y confía en sumar los votos precisos para mantenerse al frente de San Gil. Cuatro años más, ahora como socialistas independientes.

Aunque no con una lista integrada en exclusiva por personas sin afiliación, hay independientes en otras candidaturas del PSOE y del resto de partidos. Por ejemplo, en la liderada por Miguel Ángel Gallardo al ayuntamiento de Villanueva de la Serena hay 9 independientes de 24. En el PP, 8 de 18 en Oliva de Mérida y 4 de 7, incluido el número 1, en la lista presentada a Calzadilla. En la de Ciudadanos en Jerez de los Caballeros 11 de sus 13 integrantes son independientes y en la de Cáceres Viva de Valverde del Fresno, todos menos la candidata.

