El ejemplo de Castilla y León que quiere Vox en Extremadura

La candidata del PP en Extremadura, María Guardiola, necesita el voto a favor de Vox para ser presidenta de la Junta y la formación ... de Santiago Abascal pretende imitar el ejemplo de Castilla y León. ¿Han logrado en Extremadura el mismo peso, es decir, pueden exigir lo mismo?

Allí Vox obtuvo el 17% de los votos y logró 13 procuradores de los 81 que componen la Cámara, es decir, el 16%. Los suyos sumados a los del PP (31) alumbraron un gobierno de coalición presidido por el popular Alfonso Fernández Mañueco y con Juan García-Gallardo, de la formación verde, como vicepresidente.

Además, Vox consiguió tres consejerías: Agricultura y Ganadería; Cultura, Turismo y Deportes; e Industria, Comercio y Empleo. Y la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, así como una secretaría tercera.

En Extremadura, tanto el porcentaje de votos como el de diputados obtenidos por Vox es la mitad si se compara con la comunidad vecina. Han logrado cinco asientos de los 65 que componen la Asamblea, es decir, el 7,6%, y 49.342 papeletas, lo que supone un 8%.

Eso hace pensar que si se llegara a un gobierno bicolor en Extremadura, la fuerza de Vox en el Ejecutivo sería menor que en Castilla y León y no alcanzarían una vicepresidencia, tres consejerías y la presidencia de la Mesa de la Asamblea. Atendiendo a los porcentajes, el grupo de Ángel Pelayo Gordillo en Extremadura se quedaría con dos puestos o tres en el mejor de los casos.

Los datos 7,6% Es el porcentaje de diputados regionales (5) que tendrá Vox en Extremadura.

8% Es el porcentaje de votos que ha obtenido Vox en Extremadura, con 49.342 papeletas.

16% Vox tiene en Castilla y León 13 de los 81 procuradores de la Cámara.

17% La formación que lidera Santiago Abascal logró 212.605 votos en Castilla y León.

Si se compara con lo sucedido en Andalucía en 2018, los porcentajes de votos y diputados se acercan más a los de Extremadura, pero también allí fueron superiores, pese a lo cual no entraron entonces en el gobierno andaluz. Se firmó un extenso acuerdo de gobierno. Vox ya ha dicho que no repetirán «el error» de no entrar en el ejecutivo.

En Andalucía, en 2018 Vox tuvo 12 diputados de 109, es decir, el 11%, y también logró el 11% de los votos. Allí, los de Abascal solo lograron rascar una de las secretarías del parlamento andaluz, que fue ocupada por el abogado Manuel Gavira y se convirtió así en el primer miembro de ese partido que ocupaba este puesto en una cámara parlamentaria en España.

En la comunidad extremeña, el PP ha insistido en gobernar en solitario sin necesidad de incluir a Vox, pero los resultados hacen que Vox sea necesario para formar ejecutivo en Extremadura, pese a que esa formación ha obtenido menos porcentaje de votos y de diputados que en el resto de comunidades donde también se celebraron elecciones el pasado domingo y donde también van a resultar decisivos.

Otras comunidades Baleares El PP puede gobernar con la abstención de Vox.

C. Valenciana El PP necesita el voto a favor de Vox.

Aragón El PP solo puede gobernar si Vox vota 'sí'.

Murcia El PP solo necesita que Vox se abstenga para gobernar.

Así sucede en Aragón, donde Vox ha logrado el 11% de los votos y el 10% de los escaños; y en la Comunidad Valenciana, con el 12% de las papeletas y el 13% de los representantes. En ambas, el PP también necesita el voto a favor de la formación verde para poder gobernar.

En Murcia y en Baleares, en cambio, solo es necesaria la abstención de Vox para que el PP pueda gobernar, en la segunda de ellas sustituyendo también al gobierno del PSOE.