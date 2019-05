Teófilo Amores: «Daremos nuestro apoyo a quien nos presente un proyecto de prosperidad para Cáceres» Teófilo Amores :: a. méndez C. M. CÁCERES. Lunes, 27 mayo 2019, 09:38

«Estamos contentos porque hemos conseguido el objetivo principal, que era obtener presencia institucional». Vox entra por primera vez en el Ayuntamiento de Cáceres, y lo hace con un concejal, Teófilo Amores, que puede ser decisivo en la formación del gobierno, ya que si el PP alcanzase con Ciudadanos un acuerdo necesitarían a Vox en la votación para obtener la alcaldía.

Pese a que esas son las cuentas, Amores no daba anoche nada por supuesto: «Daremos nuestro apoyo a quien nos presente un proyecto de prosperidad para Cáceres y lo haga con seriedad, no con palabras vacías que después se las lleva el viento», advirtió. Dijo además que, aunque el futuro alcalde necesitase a Vox para serlo, no está dentro de su planes entrar a formar parte del gobierno.