El club de los alcaldes veinteañeros

Las elecciones municipales del pasado 28 de mayo elevaron a la alcaldía de sus pueblos a un grupo de veinteañeros que rompen el mantra ... de que los jóvenes pasan de la política. A estos cuatro les interesa hasta tal punto que han dado el paso de practicarla de forma activa. Y no deben hacerlo mal ninguno de ellos, porque sus vecinos les han concedido su confianza y el 17 de junio recibirán la vara de mando. Juan Carlos, Juanfran, Alejandro y Jesús son jóvenes a contracorriente de su generación.

Juan Carlos García (PSOE, 24 años) Robledollano Alcalde por un voto

En Robledollano (partido judicial de Navalmoral de la Mata), el 28-M votó el 98% de la población. 141 le dieron su papeleta al PSOE, y 140 al PP, lo que significa que Juan Carlos García Durán será alcalde por un voto. Hubo, además, un voto en blanco. Es decir, si ese vecino que al final no se decantó por nadie, hubiera cambiado de opinión a última hora, hoy en el pueblo habría empate. «Sabía que los resultados andarían apretados, porque el candidato del PP era un hombre conocido en el pueblo, un buen rival, pero no imaginaba que estaríamos tan ajustados», reconoce el nuevo regidor. Tiene 24 años, estudió un grado superior de FP en Sistemas electrotécnicos y automatizados, y desde el pasado diciembre trabaja en el ayuntamiento de su localidad como peón de servicios múltiples. De ese puesto en el que está a día de hoy, saltará al más alto que se puede ocupar en un consistorio.

«Entré en política porque mi familia siempre ha estado en ella -explica el joven-. Mi abuelo fue concejal, mi padre lo fue en la oposición, y mi madre ha sido teniente de alcalde». También él ejerció este último puesto, en la pasada legislatura. Pero será el primero de la saga familiar en acceder a la alcaldía. «Al principio de ser elegido para encabezar la candidatura -se sincera Juan Carlos García-, sientes esa responsabilidad, piensas en cómo vas a hacer para poder resolver muchas cosas que se le plantean a un alcalde, pero tengo cerca gente con experiencia que me puede ayudar. Ellos siempre estarán ahí para echarme una mano, para darme un consejo o ayudarme a resolver un problema».

Aunque lleva cuatro años en el ayuntamiento de Robledollano, el joven no había dado un mitin nunca, hasta esta campaña. «Participé en la anterior, la del año 2019, pero solo pegando carteles -recuerda el nuevo alcalde-. Mi primer mitin fue en esta campaña. La verdad es que estaba un poco nervioso, pero supe defenderme».

Juanfran Torrescusa (Alternativa por Almendral, 22 años) Almendral El segundo regidor más joven de Extremadura

Juanfran Torrescusa no es el alcalde más joven de Extremadura por veinte días. El nació el 26 de diciembre del año 2000, y el 16 de enero de 2001 lo hizo Isaac Rodríguez, que ha ganado las elecciones en Medina de las Torres para el PSOE. Pertenecen, en cualquier caso, a una misma generación, aunque en política han seguido caminos distintos. Rodríguez se decantó por un partido histórico, mientras que Torrescusa prefirió fundar uno junto a un grupo de vecinos. Y no le ha podido ir mejor.

«Fuimos seis personas del pueblo las que empezamos a movernos -reconstruye-. Veíamos que la gente del pueblo estaba hastiada de la situación, de ocho años de una gestión municipal nefasta, con un alcalde que lo único que hizo en ese tiempo fue levantar aceras y que actuó de forma absolutista y despótica. Pero veíamos que iba a volver a ganar porque no había alternativa. De hecho, el PP ha conseguido solo nueve votos porque su lista era toda de gente de fuera. Así que estas seis personas decidimos dar el paso de presentarlos. Nos planteamos qué opción era mejor, si presentarnos por alguno de los partidos históricos o montar una agrupación de electores, y al final hicimos esto último y fundamos Alternativa por Almendral. Y es una satisfacción absoluta no tener que atender a jerarquías internas de partido, y que nuestra única preocupación sea el bien del pueblo».

Graduado en Derecho por la Universidad Carlos III, el nuevo alcalde de Almendral está preparando las oposiciones para abogado del Estado, un empeño que asegura no le restará dedicación a su pueblo. «Dedicaré al ayuntamiento todo el tiempo necesario, y estudiaré en mi tiempo libre. Estaré toda la legislatura en el cargo sí o sí. Es una cuestión de responsabilidad», cuenta el nuevo regidor, que en sus mítines -están en Youtube y Facebook- no habla de política regional ni nacional. «Solo nos interesa el pueblo, nada nos distrae», resume Juanfran Torrescusa, que hasta hace unas semanas, nunca había dado un mitin. «Me ha encantado la experiencia -reconoce-. Me lo he pasado muy bien, porque me encanta esta política, la municipal».

Jesús Santos (PSOE, 23 años) Trasierra «Estoy deseando coger la vara de mando»

En Trasierra (mancomunidad de Llerena), el PSOE logró 261 votos, por 189 del PP, lo que se traduce en cuatro concejales para los socialistas y tres para los populares. Al frente del Consistorio estará Jesús Santos, 23 años, que estudió un grado superior de FP de automoción y trabaja como camionero en una empresa de su pueblo. «Estoy deseando que llegue el día 17 para coger la vara de mando y trabajar por mis vecinos», dice el joven, que dio el paso de entrar en política tras escuchar a Guillermo Fernández Vara y Patxi López en un mitin en Llerena.

«Siempre me había picado la curiosidad por la política, así que me animé a ir a escucharles, y el que era secretario de Juventudes Socialistas de Llerena me explicó el proyecto y me ofreció unirme», cuenta el nuevo regidor. «Yo entonces estudiaba en Badajoz -en el IES San José-, y en esa campaña electoral del año 2019, les eché una mano en lo que pude. Luego, ellos confiaron en mí y entré en la ejecutiva de las Juventudes Socialistas de la provincia de Badajoz, y hace un año los compañeros me eligieron secretario de organización».

Lo siguiente vino rodado. «Para las elecciones del día 28, el alcalde de mi pueblo ya no quería seguir -explica-. Había ejercido el cargo durante los últimos veinte años, a excepción de la legislatura de 2011 a 2015, en que gobernó IU con el PP. Yo había sido el número seis de su lista en las elecciones de 2019, y no entré en el ayuntamiento porque sacamos cuatro concejales. Él necesitaba descansar, hacía falta un sustituto y me atreví. Y aquí estamos».

Alejandro Broncano (PP, 26 años) Campo Lugar «Mi abuelo fue alcalde por el PSOE y yo lo voy a ser por el PP»

Alejandro Broncano es el rostro del vuelco electoral en Campo Lugar, municipio de la mancomunidad Zona Centro (en la que están Miajadas, Zorita o Madrigalejo, entre otras poblaciones cacereñas). Tiene 26 años, es graduado en Derecho y máster en asesoría jurídica fiscal, y será el segundo de su árbol familiar en ejercer como regidor en la localidad. Con una diferencia: su abuelo lo fue durante cuatro legislaturas por el PSOE, y él lo será por el PP. «Él y yo tenemos una relación muy buena -cuenta el joven-. Me dice que las cosas en política ya no son como antiguamente, que todo ha cambiado mucho, y que ya hace mucho que dejó de valer eso que se decía de que el PSOE era el partido de los pobres y el PP el de los ricos».

El pasado 28 de mayo, los populares obtuvieron en Campo Lugar 297 votos, 292 los socialistas y 36 Unidas Podemos. Cinco votos supondrán un giro en la política del municipio y de la pedanía de Pizarro, y cambiarán también la vida de Broncano, que ya le ha comentado a la multinacional de gestorías en la que trabaja que se va a pedir una excedencia de cuatro años. «Para dedicarme a mi pueblo», anticipa. «Desde chico -rememora el nuevo regidor-, siempre he participado en las actividades que se organizaban en Campo Lugar y en Pizarro. En las pujas por las fiestas patronales de San Isidro, en actos por el Día de la Mujer o el Día de los mayores... Y cuando fui teniendo más uso de razón, empecé a ayudar a las distintas concejalías, fueran del partido que fueran, porque aquí han mandado PP, PSOE e Izquierda Unida».

Hace un año, sigue contando, «vinieron a mí, y me ofrecieron ser candidato a la alcaldía. Al principio te echa para atrás la responsabilidad, pero decidí dar el paso, y desde entonces me he estado formando». Una vez que aceptó el ofrecimiento, formó su equipo, y con él, según desgrana, se ha dedicado a reunirse con colectivos de todo tipo para conocer sus demandas. Todas ellas figuran en el programa electoral que le ha valido para ser el más votado por sus vecinos. Asumido el éxito, Broncano mira hacia adelante. «Ahora lo primero será analizar las cuentas del Ayuntamiento y que la gente las vea, por transparencia -anuncia-. Y luego nos viene un apretón de actividades: preparar las piscinas municipales, las fiestas patronales de julio y agosto, los campamentos de verano...».