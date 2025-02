Veinteañeros que quieren ser alcaldes en Extremadura

De cara al 28 de mayo en Extremadura hay candidatos a ser alcalde que todavía viven con sus padres, como la aspirante de Ciudadanos en ... El Torviscal, Marta Muñoz; también que hasta el año pasado compartían piso de estudiante en Badajoz, como el número uno de Levanta Burguillos en las próximas elecciones municipales. En esta cita electoral el candidato más joven se llama Isaac Rodríguez, tiene 22 años, con 18 ya era concejal y dentro de unas semanas es probable que se convierta en primer edil de Medina de las Torres por el PSOE. En cuanto al PP, su aspirante más joven está en Bodonal de la Sierra, Rosalía Quintanilla, politóloga de 26 años.

Todos tienen en común una fuerte vinculación con su pueblo y la ilusión y el empuje propios de su edad. La mayoría ha pasado por la universidad y aunque en su familia se declaran orgullosos del paso que dan, no faltan los críticos que les advierten de buena fe que no deberían meterse en política, una profesión muy denostada hoy día que a nivel nacional genera mucho ruido, se quejan. Ninguno de ellos ha sido consciente de los gobiernos de José María Aznar y mucho menos de Felipe González. De hecho, no saben qué responder cuando se les pregunta cuáles son sus referentes políticos más allá del líder actual del partido al que representan.

Son veinteañeros y en pocas semanas estarán subidos a un atril dando mítines. En su opinión –en esto coinciden los cuatro que prestan su testimonio– la política municipal se basa en la cercanía, valora a las personas y deja a un lado cuestiones ideológicas, nada que ver con la política que sale por la tele.

Rosalía Quintanilla (PP, 26 años) Bodonal de la Sierra «En la política municipal se saben las necesidades de cada casa»

En Bodonal de la Sierra, en el sur de la provincia de Badajoz, la alcaldía suele estar disputada. Ahora gobierna el PSOE con cinco ediles por cuatro del PP, partido que en otras etapas también ha dirigido este pueblo de poco más de mil habitantes.

Rosalía Quintanilla, de 26 años, es el 28 de mayo la baza del Partido Popular para recuperar la Alcaldía. Nacida en 1996, tiene 26 años en la actualidad. Graduada hace dos años en Ciencias Políticas y Administración Pública, que encabece el proyecto del PP en este pueblo tiene que ver con la renovación que ha llegado al partido, al que ella misma se ofreció. «Estudié en Granada y en Santiago de Compostela, pero siempre he estado muy unida a mi pueblo. Cuando me puse a disposición de la junta local (del PP) pensé que contarían conmigo de concejala, no que me ofrecieran ser la candidata», revela Quintanilla, que fue presentada a mediados de diciembre por el presidente provincial del PP, Manuel Naharro.

«Ese día estuve muy nerviosa porque nunca he sido muy de hablar en público y hubo mucha gente. Pero además de los nervios me vinieron otras sensaciones como ilusión y motivación», recuerda.

Según esta joven, «al ser nueva, el partido me dio total libertad para elegir la gente con la que quiero trabajar, así que he combinado gente nueva con gente con experiencia y además cuento con el respaldo del antiguo alcalde Luis Cid, que me costó convencerlo, pero al final va de número cuatro».

La candidata popular aún no ha concretado el programa con el que pedirá el voto a sus vecinos, pero ya adelanta que quiere sacarle más partido al polígono industrial. «Es un escaparate que ve mucha gente, pero no tiene vida», dice.

Para ella, la política municipal es diferente a la nacional. «Consiste en saber escuchar, y ayudar porque se saben las necesidades de cada casa y la ideología es secundaria».

En su opinión, es raro que personas de su edad den el paso que ella ha dado y se meta en política. «La gente joven es apática y no quieren involucrarse, no ya en política sino en asociaciones cuando esto sería muy necesario porque les queda mucha vida por delante. Si los jóvenes no tiramos, qué va a ser de nosotros».

Isaac Rodríguez (PSOE, 22 años) Medina de las Torres «Mi familia está orgullosa, pero otra gente me dice que dónde me meto»

Es el más joven de todos los candidatos y además es muy probable que se convierta en alcalde el próximo 28 de mayo, un puesto que ya ha conocido de forma accidental cuando le tocó presidir la corporación el verano pasado en Medina de las Torres, un pueblo de en torno a 1.200 habitantes cercano a Zafra.

Isaac Rodríguez nació en 2001, tiene una hermana de 16 años, Carla, que le vacila y le dice de vez en cuando que él en casa no manda. Realiza un grado superior de Administración y Finanzas de manera 'on line', estudios que tendrá que ralentizar si sus vecinos le dan su confianza el próximo 28 de mayo.

Este joven de 24 años ha sido la persona de confianza de Francisco Delgado, alcalde socialista que lleva 12 años al frente de una corporación que tiene seis concejales del PSOE por tres del PP. En realidad, Isaac se estrenó como concejal en 2019 con solo 18 años. Empezó como director de la Universidad Popular y siguió con las delegaciones de Juventud, Cultura y Festejos durante un mandato en que el actual regidor ha tenido problemas de salud y por ello este joven ha ido adquiriendo cada vez más responsabilidades, por eso este año ha dado el paso. «Hubo primarias en al asamblea local de mi partido en febrero de este año, pero nadie más se presentó, la militancia me dio su apoyo y he ido formando mi equipo poco a poco al saber que había elecciones. La verdad es que desde el partido siempre he sentido apoyo».

Según cuenta, ese liderazgo ya lo advertían en su pandilla, que solía bromear con él porque se encargaba de todo cada vez que tocaba organizar algo, por lo que a menudo lo jaleaban al grito de ¡Isaac presidente!

Más de un amigo se emocionó cuando Isaac fue presentado por José María Vergeles finalmente como número uno por el PSOE a la alcaldía de su pueblo el pasado día 31 en la Casa de Cultura y se ha convertido en el candidato más joven con solo 22 años. Hasta la ministra Carmen Calvo mandó un vídeo dándole ánimos ese día. «Con el trasiego diario del Ayuntamiento no me ha dado tiempo a pensar fríamente lo que estaba haciendo, pero a medida que se acerca la fecha pienso a dónde he llegado y no, no tengo miedo, lo que tengo son ganas de trabajar por mi pueblo».

Según cuenta, gestionar lo público le ha enganchado. «Uno va teniendo ideas y cuando las ves materializadas pues te gusta», dice. Sobre esos hechos consumados gracias a su gestión cita un aula de inglés, la equipación de una biblioteca y ludoteca o mejoras en en la piscina municipal y puesta en valor de zonas verdes, además de conseguir crear trabajo gracias a tres plantas solares de 50 Megavatios cada una que han supuesto una inyección de dinero en las arcas municipales.

En realidad, este joven no ha conocido el siglo XX y dice no tener referentes, aunque en su casa se ha hablado siempre de política. Hijo de un ama de casa y un albañil, solo sabe que en su familia siempre fueron de izquierdas y por eso sintió que encajaba dentro del PSOE. En cuanto a la política nacional opina que «hay mucho ruido mediático y aunque en mi familia están orgullosos de mí, pero otra gente me dice que dónde me meto. Yo tengo en cuenta todas las críticas y si son constructivas las escucho».

Para estas elecciones él es el más joven de una lista renovada que, según dice, le ha costado hacerla menos de lo que pensaba. El lema que ha escogido es 'El futuro que mereces'. «No creo que los adversarios me ataquen por mi edad porque en estos cuatro años ya he demostrado lo que puedo hacer», concluye.

Marta Muñoz (Ciudadanos, 24 años) El Torviscal «Aquí se vota a la persona, pero es importante estar a gusto con las siglas»

Marta Muñoz ha llegado a Ciudadanos casi de casualidad, ya que opina que en pueblos pequeños las siglas quedan en un segundo plano y lo importante es la persona y el conocimiento de los problemas de los vecinos. El Torviscal es pequeño, de unos 550 habitantes, y funciona como entidad local menor de Don Benito. Siempre ha gobernado el PSOE, los últimos ocho años en una coalición con Siex que se ha disuelto. Según cuenta, el PSOE la contactó para presentarla de cabeza de lista, pero ella prefirió inscribirse en Ciudadanos y presentarse a la alcaldía por este partido «porque representaba mis ideales, mi forma de pensar, liberal y de centro y, aunque aquí se vota a la persona, es importante estar a gusto en las siglas que representas. En el pueblo la gente se ha sorprendido de que vaya a presentarme por Ciudadanos, pero para bien». Hacer una lista con cinco concejales más tres suplentes asegura que no le ha costado nada.

«Es mi primera vez en política –declaraba esta semana–, aunque siempre he estado en cosas del Ayuntamiento participando en comisiones como la de Festejos porque de siempre me ha gustado ayudar en las cosas de mi pueblo». En su opinión, El Torviscal tiene muchas cosas, pero hace falta mantenerlas mejor. Se refiere al pabellón, la piscina municipal, el tanatorio o las pistas de pádel, infraestructuras que no quiere que se deterioren.

Marta Muñoz es graduada en Administración y Gestión Pública y trabaja en una empresa privada en Villanueva. Es la pequeña de dos hermanas, a sus 24 años aún vive con sus padres y en su decisión de entrar en política asegura que ha recibido todo el apoyo de su familia. Apenas le ha dado tiempo a conocer a los líderes de su partido, como Inés Arrimadas o Paticia Guasp. Ni siquie ra pudo estar en la presentación que hizo en Mérida Ciudadanos sobre sus candidatos en Extremadura, pero el coordinador regional, Fernando Baselga, la mencionó y habló de ella.

De cara a la precampaña que ya está en marcha y, sobre todo, a la campaña para pedir el voto que arranca el 12 de mayo, Muñoz dice que desde Mérida resuelven las dudas que le van surgiendo y se declara muy ilusionada con esta experiencia.

Pablo Asensio (Levanta Burguillos, 28 años) Burguillos del Cerro «El día de mi presentación sentí bastantes nervios»

Tiene 28 años y no sabía que él era el más joven de los candidatos de la coalición Levanta Extremadura (Extremeños, Cacereños por Cáceres, Plasencia con Vida y Extremadura Unida), que en cada localidad adopta su propio nombre. Pablo Asensio también debuta en política y hasta el año pasado compartía piso con otros estudiantes de su pueblo en Badajoz, donde primero estudió Comunicación Audiovisual y después se matriculó en Periodismo, grado que está a punto de acabar mientras intenta convertirse en alcalde de su pueblo, de unos 3.000 habitantes .

«Siempre me ha gustado ayudar, colaborar con asociaciones y eventos del pueblo (...) Al principio tenía miedo porque no sabía dónde me metía, pero tanto mis amigos como mi familia me apoyaron y respetaron mi decisión», dice para explicar lo que le motivó a dar el paso hacia la política.

El pleno de Burguillos del Cerro tiene 11 concejales y el gobierno ahora mismo son ocho, de los que cuatro son del PSOE y los otros cuatro de una coalición entre Podemos a través de la marca Despierta y Extremeños, que en la actualidad se denomina Levanta, el partido del que Asensio es cabeza de lista desde el pasado mes de enero de manera oficial, cuando fue presentado. «Estoy acostumbrado a hablar en público, pero el día de mi presentación en la Casa de Cultura hace un mes sentí bastantes nervios», reconoce.

Aunque afirma que en ocasiones hay represalias en los pueblos pequeños cuando alguien se inscribe en algún partido político, Asensio asegura que él no ha encontrado obstáculos para conformar su lista electoral.

Nacido en 1994, dice que no tiene referentes en política salvo su suegro, Juan Carlos Santana, que fue candidato por Podemos en Jerez de los Caballeros y se convirtió durante casi dos años en alcalde tras pactar con el PP y Ciudadanos hasta que una moción devolvió el mando al PSOE.

«La política nacional no me preocupa mucho porque nosotros en nuestros pueblos tampoco les preocupamos mucho a ellos», critica. En cambio, sí considera necesario hacer política en estas localidades por las ayudas y subvenciones, si bien lo importante para él es «sentir Burguillos» y no tener que seguir el dictado de Madrid. «En Levanta nos han dado libertad total para plasmar nuestras ideas y sugerencias en el programa sin obedecer a nadie de arriba», subraya.

Según avanza, el eje de su programa como candidato a la Alcaldía es fomentar la natalidad y el trabajo en la gente joven. «Cada vez nacen menos niños y es una pena que haya que salir del pueblo para buscar trabajo. Habría que tratar de atraer a una empresa fuerte que dé trabajo a gente del pueblo», expone el candidato de Levanta Burguillos, quien afirma que van a por todas. «Luchamos por la Alcaldía, no por ser la llave, y creo que sacando cinco o seis concejales podemos conseguirlo», concluye este joven recién metido en política.