Un tercio de los jóvenes cree que la ley de Vivienda no les beneficiará

Un tercio de los jóvenes piensa que la nueva ley de vivienda no les va a afectar positivamente, en concreto el 25% de la generación ... Z (de 18 a 27 años) y el 34% de los milennials (de 28 a 43 años) son escépticos; mientras que solo el 13% de la generación Z y el 17% de los milennials creen que sí les beneficiará, según un informe comparativo sobre la vivienda entre cuatro generaciones realizado por el portal inmobiliario pisos.com. En todas las edades la mayoría declara desconocer qué impacto tendrá.

El informe pone de manifiesto que los jóvenes españoles se emancipan más tarde y se ven obligados ya no solo a alquilar, sino a hacerlo en un piso compartido. Un 35% de la generación Z vive de alquiler, y el 26% lo hace compartiendo. En el caso de los 'boomers' (más de 60 años de edad), solo un 12% vive de alquiler, mientras que los más hipotecados -un 42%- son los de la generación X (de 44 a 59 años).

«Para los más jóvenes, comprar una casa ha pasado de ser un sueño a una utopía. No vivirán como sus abuelos. Pero la cuestión no es que no puedan, es que quizá no quieran habitar la misma casa toda la vida», señala, el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font.

Sin duda, los más jóvenes encuentran mayores dificultades a la hora de adquirir una vivienda. El experto señala como principal condicionante el deterioro del poder adquisitivo por la brecha entre salarios y precios de vivienda. Sin embargo, también revela que «cada vez son más los que no quieren limitar sus opciones de ocio por un compromiso de varias décadas con un banco».

Dentro de la sociedad, se encuentran tres grandes grupos: aquellas personas que no pagan por su vivienda, los que viven de alquiler y los que tienen una hipoteca. Del 58% de la Generación Z que no paga por su vivienda, un 96% vive con sus padres, mientras que, en el caso de los boomers, el 65% está libre de esta carga económica porque su casa ya está pagada, algo que se hizo en compañía, pues el 77% vive con su pareja.

Según este informe, el factor más determinante al buscar casa es el precio (48%), seguido de la ubicación (37%), una tendencia que se invierte en casos como en la generación X, o que se reduce en los boomers, que valoran mucho más que ningún otro grupo de edad la presencia de ascensor.

Concretamente, la tendencia de dar prioridad máxima al precio en la búsqueda de una vivienda se repite en todas las generaciones, excepto en la 'generación X', que coloca un poco más arriba la localización frente al precio. Además, el informe destaca que cuanto más jóvenes son los ciudadanos, más importancia le dan al precio del inmueble, siendo la gran prioridad para la 'generación Z' (60%) y perdiendo peso entre los 'boomers' (38%).

Un 95% no compraría una casa sin verla, pero un 15% si alquilaría una vivienda sin necesidad de verla. Esa aceptación de alquilar sin ver la casa se da sobre todo entre los jóvenes y tiene mucho que ver con el 'casting' que sufren cuando quieren alquilar, debido a la enorme competencia que permite a los caseros elegir y exigir cada vez más condiciones.

'Cuatro generaciones, una vivienda' es un informe comparativo entre cuatro generaciones para analizar las tendencias actuales. Juan A. Módenes, profesor titular del departamento de Geografía de la UAB e Investigador asociado del centre d'Estudis Demogràfics, que ha colaborado en el informe, destaca que hay un flujo constante y elevado de viviendas de segunda mano que salen al mercado, algo previsible ya que vivimos en una sociedad envejecida, y que lo que hay que garantizar es que esas viviendas se rehabiliten y vuelvan a su uso residencial familiar.

«La oferta ya no es alimentada por unas cifras de construcción que en el pasado eran altas, y, además, las viviendas de segunda mano, crecientes por el envejecimiento de la población, no siempre acaban en manos de nuevos hogares. Piénsese en los procesos de transformación de vivienda del centro de nuestras ciudades a vivienda de uso turístico. Y todo ello adobado con unos niveles de inseguridad residencial muy intensos, bastante por encima de la media europea», explicó Módenes.

Por otra parte, el 79% de los encuestados reconoce que no se compraría una casa en primera línea de playa ante el aumento del nivel del mar, al tiempo que el 53% estaría dispuesto a mudarse a una casa en el norte de España si las olas de calor se intensifican.

Más hipotecas fijas

Las hipotecas fijas suponen el 70% de las firmas intermediadas por Idealista en mayo, el nivel más alto desde octubre de 2022, mientras que las mixtas representaron un 27% y las variables, un 3%. Los bancos están ofreciendo hipotecas con tipos de interés en los préstamos a tipo fijo que, en muchos casos, se sitúan por debajo del 3% en plazos a 30 años. Según el portal inmobiliario, todo apunta a que la tendencia se mantendrá en los próximos meses y que a final de año haya ofertas más atractivas, de entre el 2% y el 2,5%. «En el escenario actual, existen hipotecas fijas y mixtas con mejores condiciones que las variables, por lo que seguramente sigamos viendo un goteo continuado de cambios de hipotecas variables a fijas o mixtas, pero con mucho menos volumen que en el año pasado», señala el director general de Idealista Hipotecas, Juan Villén.

No obstante, solo el 5,8% de las hipotecas firmadas en mayo intermediadas por Idealista han ido destinadas a la mejora de condiciones, ya sea a través de una subrogación -cambio de préstamo a otra entidad- o de la cancelación y la posterior apertura de una nueva hipoteca. Se trata de la cifra más baja desde marzo de 2022 y se aleja de los máximos del 20% que llegó a representar en el segundo semestre del año pasado.

También se está notando un freno en la demanda de cambios de hipotecas para mejorar las condiciones iniciales. En este caso, su peso se situó en el 7% en mayo, frente a la horquilla entre el 20% y el 21% que llegaron a representar entre julio y octubre de 2023, justo cuando el Banco Central Europeo (BCE) anunció sus últimas subidas de los tipos de interés (4,5%).

El principal motivo que explica este cambio de rumbo en el mercado hipotecario es la fase de estabilidad en la que ha entrado el euríbor, que en los últimos meses se ha mantenido en torno al 3,6% y el 3,7%. A ello se suma que las previsiones que apuntan a un descenso progresivo del indicador de referencia para la inmensa mayoría de las hipotecas variables en España, con un euríbor que, según los expertos, bajará en los próximos meses, aunque se mantendrá por encima de la barrera del 3%.