El primer año con los tipos al alza deja cuotas disparadas y un desplome para pedir hipotecas

Cuando la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, anunció hace ahora doce meses que la institución subía los tipos de interés de la ... zona euro lo hacía rompiendo varios un escenario: los ciudadanos decían adiós a seis años con los intereses en el suelo del 0%, acostumbrados a afrontar unas cuotas hipotecarias asequibles para sus bolsillos. Pero casi nadie imaginaba que la carrera en la que entonces entraba la institución monetaria le llevaría a la mayor escalada de tipos en un tiempo récord como la que ha protagonizado el BCE este año.

Transcurridos 365 desde aquel día, el precio oficial del dinero se encuentra ahora en el 4%. Del 0% al 4% en 52 semanas. Es decir, de pagar una mensualidad media de 500 euros a que esa misma cuota haya superado ya los 700 euros y en algunos casos se aproxime a los 800, dependiendo del tipo de hipoteca y de los años de antigüedad de la misma.

Esa es la realidad que han tenido que digerir los hipotecados españoles, ya que en su gran mayoría los créditos para vivienda que tienen contratados se encuentran vinculados directamente al euríbor. Cuando el índice estuvo en negativo, las cuotas mantenían estabilidad. Y cuando sube, la mensualidad también. Pero nunca antes lo había hecho tan rápido como este último año.

El problema financiero para muchas familias y empresas es que las palabras iniciales de Lagarde refiriéndose al objetivo de reducir la tasa de inflación al 2% -el objetivo que marca el Tratado de Maastricht- sigue sin cumplirse. Es más, a aquellas declaraciones de finales de julio del año pasado le sucedieron las estadísticas de inflación de la zona euro en octubre, cuando alcanzó un récord superior al 10% interanual. Es decir, tres meses después de aquella primera subida de tipos, la inflación seguía escalando sin parar. Y aunque desde finales del año pasado se ha ido conteniendo, las tasas aún son muy elevadas, por encima del 6%.

De ahí que el BCE tenga previsto elevar la próxima semana los tipos de interés. Y lo hará previsiblemente hasta el 4,25%. E incluso Lagarde no descarta subirlos al 4,5% después del verano. Siempre en función de cómo evolucionen los precios en toda la zona euro. Al unísono. Y de forma estructural, por más caídas coyunturales que se produzcan.

Los españoles seguirán pagando aún más por sus hipotecas. Las subidas que se pongan en marcha cuando les llegue el momento de revisar sus préstamos no será tan exponencial como las que ya han sufrido. Pero el movimiento alcista no ha parado. Tampoco para las empresas, cuyos costes de financiación también se han incrementado hasta niveles que no se veían en 2008, cuando estaba a punto de llegar la gran recesión mundial.

La mitad, sin préstamo

El aumento de los tipos ha tenido otra consecuencia sobre la que ya advertían los analistas: la caída del mercado inmobiliario. No se trata de una parálisis completa, ni mucho menos. Pero sí de un goteo de estadísticas que muestran cómo muchos ciudadanos no están dispuestos a comprar una vivienda cuando para financiarse tienen que pagar unos intereses que se sitúan, de media, por encima del 3%.

El INE confirmó ayer que el número de hipotecas constituidas sobre viviendas bajó un 24% en mayo respecto al mismo mes de 2022, su mayor descenso desde enero de 2021, hasta sumar 33.398 préstamos. Se encadenan cuatro meses de tasas negativas tras la caída del 2% que se anotó en febrero, la del 16% de marzo y el desplome del 18% de abril.

Esta coyuntura -tipos oficiales al alza, intereses elevados y menos financiación bancaria- ha provocado que más de la mitad de las viviendas que se venden en España ahora no necesitan crédito: son las procedentes de herencias, grandes fortunas o fondos de inversión.