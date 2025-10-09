HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Camareros en un bar de Bilbao. Y. Iturgaiz

Yolanda Díaz abre la puerta a dos subidas del salario mínimo cada año

La vicepresidenta segunda pretende fijar por ley una revisión semestral en función de la inflación así como blindarlo para que no pueda ser absorbido por otros pluses

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 09:33

Los empresarios, y las familias, pueden enfrentarse a partir del año que viene no a una, sino a dos subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) ... en el mismo ejercicio. Este es el deseo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que abre ahora la puerta a una revisión de la remuneración más baja por ley para un empleo a tiempo completo a mitad de semestre en función de la inflación, tal y como ha adelantado este jueves ABC.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

