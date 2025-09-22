HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Sepe anuncia un proceso de selección para trabajar en Disneyland París

El próximo mes de octubre, arranca el 'Casting Tour 2025' para trabajar en Disneyland París: así puedes acceder a la oferta de empleo

Irene Toribio

Irene Toribio

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:33

Trabajar en Disneyland París suena mágico, ¿verdad? Muchos sueñan con ponerse las orejitas de Mickey Mouse, recorrer los callejones llenos de color del parque y llevar orgullosos la tarjetita de empleado en el pecho. Y es que no se trata solo de un trabajo: es formar parte de un mundo donde los cuentos cobran vida y tú también te conviertes en parte de la magia. Por eso, desde el parque, buscan todo tipo de perfiles para hacer de la experiencia en Disneyland algo único: desde camareros para sus restaurantes, hasta recepcionistas de hotel, vendedores u operadores de atracciones. Te contamos cómo puedes trabajar en Disneyland y cuándo se abre el proceso de selección.

Disneyland Paris, en colaboración con EURES España, organiza su Casting Tour 2025 el próximo octubre. Esta iniciativa se dirige a quienes desean iniciar su carrera profesional en un entorno multicultural, mágico y dinámico, anuncian desde el Sepe, y está abierta a los siguientes perfiles:

- Cocineros

- Barman

- Empleados polivalentes de restauración

- Recepcionistas de restaurante

- Camareras de pisos

- Recepcionistas de hotel

- Vendedores de tienda

- Operadores de atracciones

Es importante destacar que las entrevistas se realizarán en francés, con nivel exigido adaptado a cada puesto (básico, intermedio o alto) y puede haber una posible evaluación en inglés.

Requisitos y condiciones

- Solo se podrá contratar a quienes presenten documento nacional de identidad de un país de la Unión Europea (el NIE por sí solo no es válido).

- Contratos indefinidos o de duración determinada de 2 a 8 meses (de marzo a octubre).

- Jornada completa de 7 horas diarias y 35 horas semanales, con dos días libres consecutivos.

- Salario competitivo.

- Alojamiento disponible para el empleado, no incluido en el sueldo (aprox. 400€/mes).

- Comidas no incluidas; Menú disponible en comedor de empresa (aprox. 3 euros).

- Gastos de transporte reembolsados bajo condiciones, hasta 150€.

Octubre 2025: así puedes acceder a la oferta de empleo en Disneyland París

El próximo 14 de octubre tendrá lugar el proceso de selección en Sevilla, concretamente en el Hotel Meliá Lebreros. C/ Luis Morales, 2 Sevilla, Andalucía.

El 16 de octubre, en Valencia. Lugar: SH Hotel Valencia Palace. Paseo Alameda, 32. 46023 Valencia.

