El Sepe anuncia un proceso de selección para trabajar en Disneyland París
El próximo mes de octubre, arranca el 'Casting Tour 2025' para trabajar en Disneyland París: así puedes acceder a la oferta de empleo
Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:33
Trabajar en Disneyland París suena mágico, ¿verdad? Muchos sueñan con ponerse las orejitas de Mickey Mouse, recorrer los callejones llenos de color del parque y llevar orgullosos la tarjetita de empleado en el pecho. Y es que no se trata solo de un trabajo: es formar parte de un mundo donde los cuentos cobran vida y tú también te conviertes en parte de la magia. Por eso, desde el parque, buscan todo tipo de perfiles para hacer de la experiencia en Disneyland algo único: desde camareros para sus restaurantes, hasta recepcionistas de hotel, vendedores u operadores de atracciones. Te contamos cómo puedes trabajar en Disneyland y cuándo se abre el proceso de selección.
Disneyland Paris, en colaboración con EURES España, organiza su Casting Tour 2025 el próximo octubre. Esta iniciativa se dirige a quienes desean iniciar su carrera profesional en un entorno multicultural, mágico y dinámico, anuncian desde el Sepe, y está abierta a los siguientes perfiles:
- Cocineros
- Barman
- Empleados polivalentes de restauración
- Recepcionistas de restaurante
- Camareras de pisos
- Recepcionistas de hotel
- Vendedores de tienda
- Operadores de atracciones
Es importante destacar que las entrevistas se realizarán en francés, con nivel exigido adaptado a cada puesto (básico, intermedio o alto) y puede haber una posible evaluación en inglés.
Requisitos y condiciones
- Solo se podrá contratar a quienes presenten documento nacional de identidad de un país de la Unión Europea (el NIE por sí solo no es válido).
- Contratos indefinidos o de duración determinada de 2 a 8 meses (de marzo a octubre).
- Jornada completa de 7 horas diarias y 35 horas semanales, con dos días libres consecutivos.
- Salario competitivo.
- Alojamiento disponible para el empleado, no incluido en el sueldo (aprox. 400€/mes).
- Comidas no incluidas; Menú disponible en comedor de empresa (aprox. 3 euros).
- Gastos de transporte reembolsados bajo condiciones, hasta 150€.
Octubre 2025: así puedes acceder a la oferta de empleo en Disneyland París
El próximo 14 de octubre tendrá lugar el proceso de selección en Sevilla, concretamente en el Hotel Meliá Lebreros. C/ Luis Morales, 2 Sevilla, Andalucía.
El 16 de octubre, en Valencia. Lugar: SH Hotel Valencia Palace. Paseo Alameda, 32. 46023 Valencia.
