El Sepe anuncia un proceso de selección para trabajar en Disneyland París El próximo mes de octubre, arranca el 'Casting Tour 2025' para trabajar en Disneyland París: así puedes acceder a la oferta de empleo

Irene Toribio Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:33

Trabajar en Disneyland París suena mágico, ¿verdad? Muchos sueñan con ponerse las orejitas de Mickey Mouse, recorrer los callejones llenos de color del parque y llevar orgullosos la tarjetita de empleado en el pecho. Y es que no se trata solo de un trabajo: es formar parte de un mundo donde los cuentos cobran vida y tú también te conviertes en parte de la magia. Por eso, desde el parque, buscan todo tipo de perfiles para hacer de la experiencia en Disneyland algo único: desde camareros para sus restaurantes, hasta recepcionistas de hotel, vendedores u operadores de atracciones. Te contamos cómo puedes trabajar en Disneyland y cuándo se abre el proceso de selección.

Disneyland Paris, en colaboración con EURES España, organiza su Casting Tour 2025 el próximo octubre. Esta iniciativa se dirige a quienes desean iniciar su carrera profesional en un entorno multicultural, mágico y dinámico, anuncian desde el Sepe, y está abierta a los siguientes perfiles:

- Cocineros

- Barman

- Empleados polivalentes de restauración

- Recepcionistas de restaurante

- Camareras de pisos

- Recepcionistas de hotel

- Vendedores de tienda

- Operadores de atracciones

Es importante destacar que las entrevistas se realizarán en francés, con nivel exigido adaptado a cada puesto (básico, intermedio o alto) y puede haber una posible evaluación en inglés.

Requisitos y condiciones

- Solo se podrá contratar a quienes presenten documento nacional de identidad de un país de la Unión Europea (el NIE por sí solo no es válido).

- Contratos indefinidos o de duración determinada de 2 a 8 meses (de marzo a octubre).

- Jornada completa de 7 horas diarias y 35 horas semanales, con dos días libres consecutivos.

- Salario competitivo.

- Alojamiento disponible para el empleado, no incluido en el sueldo (aprox. 400€/mes).

- Comidas no incluidas; Menú disponible en comedor de empresa (aprox. 3 euros).

- Gastos de transporte reembolsados bajo condiciones, hasta 150€.

Octubre 2025: así puedes acceder a la oferta de empleo en Disneyland París

El próximo 14 de octubre tendrá lugar el proceso de selección en Sevilla, concretamente en el Hotel Meliá Lebreros. C/ Luis Morales, 2 Sevilla, Andalucía.

El 16 de octubre, en Valencia. Lugar: SH Hotel Valencia Palace. Paseo Alameda, 32. 46023 Valencia.