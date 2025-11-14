El salario medio de los españoles se dispara en más de 110 euros al mes hasta los 2.385 euros
Tres de cada diez asalariados ganan menos de 1.582,2 euros brutos, el 40% cobra entre 1.582 y 2.659 euros y el 30% ingresa 2.655 o más, según datos del INE
Madrid
Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:27
Los españoles ganan más que nunca en la historia. Es más, en apenas un año, su salario se ha disparado en más de 110 euros ... al mes hasta ascender a la cifra récord de 2.385,6 euros brutos mensuales en 2024, una subida del 5%, según los datos extraídos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y publicados este viernes por el INE.
Sin duda la escalada del salario mínimo interprofesional en España está detrás de estas cifras récord. Es más, se trata del mismo porcentaje de aumento que el que experimentó el sueldo legal más bajo en 2024: un 5%, de forma que se situó en los 1.134 euros al mes por 14 pagas (este año ya se ha elevado a 1.184 euros).
Sin embargo, tres de cada diez asalariados ganaron en 2024 menos de 1.582,2 euros brutos al mes, mientras que el 40% cobró entre 1.582,2 y 2.659,8 euros y el 30% restante ingresaron 2.655,8 o más euros por su trabajo principal.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
