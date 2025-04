La gran mayoría de parados de más de 55 años cobra el subsidio hasta su jubilación

Lucía Palacios Madrid Lunes, 4 de diciembre 2023, 00:16 Comenta Compartir

Los trabajadores que pierden su empleo y pasan a ser parados experimentan uno de esos miedos que es mejor no llegar a sentir jamás: el ... de que no vuelvan a llamarte de ninguna empresa. Pero este pánico se agrava en aquellas personas que ya han superado la cincuentena, para los que, lamentablemente, sus posibilidades de volver a reincorporarse al mercado laboral se reducen estrepitosamente, hasta el punto de que son muchos, demasiados, la gran mayoría, los que no logran hacerlo nunca y se reenganchan ya con la jubilación.

Para ellos el paro se convierte en la pasarela al retiro y no a otro trabajo. Y sobre ellos es sobre los que más impactará la reforma de los subsidios que pretende aprobar en las próximas semanas el Gobierno y que enfrenta a las dos vicepresidentas de mayor rango: Yolanda Díaz contra Nadia Calviño. Los mayores de 50 han desbancado a los jóvenes como los reyes del paro y forman ya el colectivo más numeroso. Es más, casi la mitad de los desempleados registrados, que en la actualidad superan los 2,7 millones, han cumplido ya la cincuentena. Representan el 45% de todos los inscritos en el SEPE, mientras que los que tienen entre 30 y 49 años suponen el 40% y los que no han llegado a los 30, son el 15%, según refleja el 'Observatorio trimestral del mercado de trabajo' publicado recientemente por Fedea y BBVA Research. Difícil reinserción 479.800 parados tienen más de 50 años y llevan más de un año buscando empleo sin éxito El 'sorpasso' de los mayores como líderes del desempleo se ha producido en los dos últimos años, aunque el porcentaje de parados de más edad lleva ya incrementándose de forma significativa desde la Gran Recesión. Hasta tal punto que casi se ha duplicado, al pasar de representar el 27% de los parados registrados en 2007 al 45% actual. Y este 'sorpasso' también se ha producido en Europa: la tasa de paro de las personas de 50 o más años en España es la mayor de todos los países de la UE. Si antes de la Gran Recesión esta tasa era similar a la media de la UE, en la actualidad la duplica, según destaca el informe de Fedea. Esto pone en valor los graves problemas que afronta este colectivo para encontrar un empleo en España. Así, pese a que existen incentivos para que las empresas contraten a mayores, son mucho más propensos a estar mucho tiempo en paro, puesto que sus posibilidades de transitar a un empleo se reducen significativamente con la edad, y tienen también menos facilidad para participar en planes de formación, lo que dificulta aún más su reinserción. «Una vez que entran al paro, es difícil salir», resume Florentino Felgueroso, investigador de Fedea. 480 euros de ayuda Por eso también la inmensa mayoría de parados de larga duración, los que llevan en esta situación más de un año, son mayores de 50 años: más de 1,1 millones, más del 40% del total, e incluso 720.000 llevan en el desempleo más de dos años, lo que supone un doble obstáculo para su vuelta al mercado de trabajo. Las agencias no funcionan Los sindicatos cargan contra el SEPE: «Ni te ayudan a buscar empleo, ni te forman ni te reciclan» A la vista de estos datos, no resulta extraño que, de igual manera, ellos copen mayoritariamente los subsidios por desempleo, esas ayudas por no tener trabajo de 480 euros al mes que cobran quien no tiene acceso a una prestación contributiva o quien ya la haya consumido. De los más de 815.000 beneficiarios, 575.000 superan los 50 años, el 70%. Y es más, los que tienen más de 55 años representan ya el 37% de todos los que cobran una prestación por desempleo y «en su gran mayoría perciben el subsidio hasta la edad de jubilación», reconoce el propio SEPE en su último informe de prestaciones. Radiografía del desempleo en España Número de parados (sept. 2023) 2.722.468 parados registrados 1.766.423 cobran una prestación (un 64,8% del total) 815.404 cobran un subsidio por desempleo o RAI 574.144 tienen 50 años o más (un 70,4% de los que cobran subsidio) GRÁFICO: R.C. Fuente: INE Radiografía del desempleo en España Número de parados (sept. 2023) 2.722.468 parados registrados 1.766.423 cobran una prestación (un 64,8% del total) 815.404 cobran un subsidio por desempleo o RAI 574.144 tienen 50 años o más (un 70,4% de los que cobran subsidio) GRÁFICO: R.C. Fuente: INE Radiografía del desempleo en España Número de parados (sept. 2023) 2.722.468 parados registrados 1.766.423 cobran una prestación (un 64,8% del total) 815.404 cobran un subsidio por desempleo o RAI 574.144 tienen 50 años o más (un 70,4% de los que cobran subsidio) GRÁFICO: R.C. Fuente: INE Este será el gran reto que tiene por delante el Gobierno si quiere lograr el pleno empleo: reinsertar a un colectivo que parece ya desahuciado del mercado laboral. Y para ello, la mejor vía, defienden los sindicatos, es lograr unos servicios públicos de empleo que verdaderamente funcionen como intermediarios, con un itinerario y evaluación personalizado. Las agencias de empleo y la intermediación no funcionan», denuncia Carlos Bravo, secretario de Protección Social de CCOO. «Ni te ayudan a buscar empleo, ni te forman, ni te recicla, ni te dan una oferta de empleo de calidad», se lamenta Fernando Luján, vicesecretario de UGT.

