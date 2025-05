Enmienda a Yolanda Díaz: hay más de medio millón de fijos discontinuos sin empleo

Sí es posible cuantificar cuántos trabajadores fijos discontinuos hay en España, tras el 'boom' de la reforma laboral, y afinar cuántos están sin actividad. Pero ... los datos que ofreció recientemente la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que señaló que eran poco más de 53.000, nada tienen que ver con la realidad, porque la Encuesta de Población Activa (EPA) en este caso no es una fuente fiable para medir esta variable. Y tampoco los datos de las oficinas de empleo público de las Comunidades Autónomas, a cuyo tejado el Gobierno tiró la pelota para argumentar que ellos no podían ofrecer esa estadística que llevan meses y meses demandando numerosos organismos públicos, el último de ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI) que instó el pasado viernes a «monitorizar» este colectivo de forma «más precisa».

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ofreció este lunes un perfil muy detallado de esta figura que ha pasado de ser minoritaria en nuestro mercado laboral a tener un peso relevante. Y lo hace con datos extraídos de los historiales laborales de afiliación a la Seguridad Social, el registro que mejor lo muestra, a su juicio. Los trabajadores que tienen un contrato fijo discontinuo se duplicaron con creces en apenas nueve meses de reforma laboral y son más de 1,4 millones, de los cuales la mitad (731.000) está activo y la otra mitad (753.000) no tiene un empleo y, por tanto, no cobra un salario, con datos a 31 de diciembre de 2022 (últimos disponibles). Sin embargo, son muchos los que, para combatir esos periodos de paro, tienen más de un empleo: el 27% del total, bien como autónomos, bien como cooperativistas o a través de otro tipo de contrato.

Así, si de esos 753.000 afiliados intermitentes sin actividad se descuentan los que tenían otro empleo en el que sí estaban trabajando, los fijos discontinuos inactivos se reducen a 518.000 a cierre de 2022, casi diez veces más que los que admite la ministra de Trabajo.

Bien es verdad que estos datos que ofrece Fedea son del 2022, puesto que aún no se han publicado las historias laborales de afiliación del año pasado. Sin embargo, desde este 'think tank' advierten que las cifras de contratos fijos discontinuos son semejantes, ya que en sendos años se firmaron más de 2,2 millones. Lo que no ha dejado de crecer es la tasa de rotación de este tipo de afiliados y en 2023 ya fue el doble que en los tres años anteriores a la pandemia, según el trabajo realizado por el investigador Florentino Felgueroso.

Más rentable para las empresas

Llama la atención el elevado porcentaje de fijos discontinuos que rompen su relación laboral, un 22%, de los cuales la mitad lo hace de forma voluntaria y, por tanto, no cobra ningún tipo de indemnización ni siquiera de prestación por desempleo.

«En caso de abandono, el ahorro de las empresas es doble: no pagan indemnizaciones por ceses de contratos temporales (que sería el contrato que antes de la reforma suscribirían y que cuenta con 12 días de indemnización cuando termina la temporada de actividad) ni tienen que hacer frente a mayores cuotas de cotización», explica Felgueroso, que reclamó analizar esta situación y mejorarla.

Fedea dejó caer alguna de las medidas que podrían ponerse en marcha para frenar esta elevada rotación de este tipo de contrato indefinido: premiar a las empresas que hagan llamamientos frecuentes, un sueldo mínimo en inactividad e indemnizar por el «fin de llamamiento». Además reclamaron a las autoridades –más concretamente al Ministerio de Seguridad Social, que es del que dependen las cifras de afiliaciones- que «pongan a disposición y lo antes posible los datos necesarios» para hacer un análisis de este colectivo, ya que las cifras de la EPA «no son las adecuadas».