El empleo se enfría y crece al menor ritmo de la última década

Lucía Palacios Madrid Miércoles, 2 de octubre 2024, 09:00

El empleo se está ralentizando después del 'boom' del verano que llevó a la Seguridad Social a máximos nunca vistos, llegando a superar durante varios días de julio los 21,4 millones de afiliados. Septiembre termina con 21,14 millones de trabajadores, casi 300.000 menos, y confirma la tendencia que se había manifestado ya antes del fin de la temporada alta: hay un enfriamiento del mercado laboral español, que registra la tasa de crecimiento interanual más baja desde hace una década, exceptuando, lógicamente, el año de la pandemia.

Después de dos meses de destrucción de afiliados, el sistema, tal y como es habitual en un mes de septiembre, ha logrado volver a sumar cotizantes, un total de 8.805, gracias a la vuelta al colegio y a las campañas agrarias y de la mano de las mujeres y los inmigrantes, que han copado todos los nuevos puestos. Pero se trata de un alza muy inferior al de los años precedentes: representan la mitad que hace un año, una tercera parte que en 2022 y el registro más bajo en más de una década con excepción del año 2019, cuando se perdió empleo, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Seguridad Social.

El paro, sin embargo, se ha comportado de forma más favorable. Así, aunque ha aumentado en 3.164 personas, se trata de un incremento muy inferior al registrado en 2022 y 2023, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo. No obstante, esto se debe también a que el paro registrado no refleja ahora una foto completa de los trabajadores que no tienen empleo, puesto que ha surgido con fuerza tras la reforma laboral la figura de los fijos discontinuos, que no se contabilizan como desempleados durante sus periodos de inactividad. Por ello, si se suman los demandantes de empleo ocupados (excluyendo los que están en ERTE), el número aumenta en más de 770.000 hasta superar los 3,34 millones de parados efectivos, frente a los 2,57 millones oficiales.

El tirón de la educación

La educación, después de dos meses de sangría, es la que ha tirado en septiembre del empleo, aunque con menos intensidad que en ejercicios precedentes, al incorporar casi 50.000 profesores para encarar la vuelta al colegio. También se ha creado empleo (más de 24.000) en las actividades administrativas, más de 17.000 en el campo por el inicio de las campañas agrarias, 7.500 en actividades profesionales y científicas y más de 6.000 en la industria manufacturera, actividad que, tras las vacaciones de verano, vuelve a reactivarse.

Por el contrario, las actividades más ligadas al turismo, como son el comercio y la hostelería, han sido las que más puestos han destruido: más de 41.000 y 30.000 puestos de trabajo, respectivamente, por el fin de la temporada estival, pero también registran fuertes pérdidas sanidad (-15.299) y las actividades recreativas (-5.205).

Casi 21,2 millones de afiliados

El sistema, no obstante, aguanta el tipo y roza los 21,2 millones de cotizantes de media, 473.411 afiliados más que hace un año. Sin embargo, la tasa interanual de creación de empleo vuelve a reducirse ligeramente, por tercer mes consecutivo, en un contexto de mejora de las previsiones macroeconómicas y de contención de la inflación, y se sitúa en el 2,28%, el nivel más bajo desde 2014 (salvo 2020, por la covid-19).

Más extranjeros

La creación de empleo se concentró únicamente en la población extranjera, que suma 13.547 cotizantes más y sigue ganando peso en el mercado laboral español. En la última década el empleo de los extranjeros ha crecido más rápido que el de los nacionales y los afiliados procedentes de otros países representaron el 13,6% del total; son casi 2,9 millones de trabajadores en la serie original, un millón más que al inicio de 2018.

«Hemos superado los 21,2 millones, en términos desestacionalizados, y también estamos en niveles históricamente altos en la serie original. Es muy reseñable la contribución de los afiliados extranjeros al crecimiento, que ya son casi 2,9 millones», se congratuló la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

De igual manera, todos los nuevos puestos han ido a parar a manos femeninas y, tras sumar 49.454 afiliaciones, las mujeres vuelven a sobrepasar la barrera de los diez millones de cotizantes, aunque siguen copando los empleos con condiciones más precarias: suponen el 58% del empleo temporal y el 69% del empleo indefinido a tiempo parcial pero solo el 39% del empleo indefinido a jornada completa.

Por su parte, la contratación se reactivó de manera relevante en septiembre en términos mensuales, con un 35,9% más que en agosto, impulsada por los contratos indefinidos, que crecieron 58,9% y representan el 44%. No obstante, en la comparativa interanual, los contratos solo aumentan en un 1,5%.

