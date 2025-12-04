HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Dos personas resultan heridas, una de ellas con quemaduras graves, en un incendio en Navalmoral de la Mata
Yolanda Díaz, junto al presidente de la CEOE, ANtonio Garamendi (dcha.). Efe

Díaz vuelve a apartar a la CEOE y negociará los permisos por fallecimiento solo con los sindicatos

Los empresarios acusan a Trabajo de no seguir un cauce adecuado y rechaza que deban asumir el coste de esta nueva medida

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:15

Comenta

Momentos de máximo voltaje en las relaciones entre la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los empresarios en esta recta final de año. La historia se ... repite: el Ministerio de Trabajo aparta ahora a la CEOE de la mesa del diálogo social y negociará ahora solo con los sindicatos la ampliación a diez días de los permisos por fallecimiento y la puesta en marcha de otros dos nuevos para atender a familiares en cuidados paliativos o a una persona que vaya a recibir la eutanasia. Y lo hace apenas una semana después de que diera por cerrada la negociación tripartita para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

