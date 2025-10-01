HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en rueda de prensa. E. P.

Díaz propondrá dos salarios mínimos para 2026 para protegerse de la tributación de Montero

Pide al comité de expertos que recomiende dos horquillas de incremento, una incluyendo impuestos y otra exenta, tras la batalla del año pasado entre las dos vicepresidentas

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:17

No habrá guerra entre vicepresidentas del Gobierno este año por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Al menos, es lo que pretende evitar la ... vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, con su decisión de pedir al comité de expertos -que se reunió este miércoles por primera vez- que emitan dos recomendaciones de incremento del salario mínimo para 2026: una, que incorpore la posible tributación en la renta; y otra, que excluya el pago de ese impuesto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El vigilante que salvó a una mujer de ser raptada en Badajoz: «Solo después te das cuenta del peligro»
  2. 2 Muere el cantautor extremeño Pablo Guerrero a los 78 años
  3. 3

    El juez decreta prisión para el padre por encubrimiento e incendio en el asesinato de Badajoz
  4. 4 El portavoz de la familia de la funcionaria asesinada en Badajoz: «Pediremos la máxima pena»
  5. 5 Improvisado y viral: una extremeña de 10 años revoluciona Callao bailando con un artista callejero
  6. 6

    Educación fija los servicios mínimos para la huelga: los directores deberán permanecer en colegios e institutos
  7. 7 El fundador de La Casa de las Carcasas abre su primer hotel en Extremadura este viernes
  8. 8 Condenan al opositor a una plaza de la Diputación por utilizar una filtración en el examen
  9. 9 Una intensa nube de humo invade Badajoz: ¿Dónde está el fuego?
  10. 10 Herido muy grave un joven de 22 años en un choque en la N-432, en Zafra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Díaz propondrá dos salarios mínimos para 2026 para protegerse de la tributación de Montero

Díaz propondrá dos salarios mínimos para 2026 para protegerse de la tributación de Montero