HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestación de los sindicatos R.C.

Díaz inicia la negociación de la reforma del despido sin una propuesta concreta

Los sindicatos critican el «método improvisado» de la primera reunión y exigen una reforma profunda del despido que recuperar los salarios de tramitación

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:39

Comenta

El Ministerio de Trabajo inició este lunes las negociaciones con los agentes sociales para abordar el endurecimiento de la reforma del despido en España. Esta ... reforma, recogida en el programa de gobierno de PSOE y Sumar, responde a la interpretación que ha hecho de la normativa española el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS). Este organismo con sede en Estrasburgo condenó a España por «vulnerar» la Carta Social Europea en lo que respecta a la indemnización por despido improcedente (33 días por año trabajado) tras las denuncias que fueron presentadas por UGT y CC OO.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un nuevo trámite aumenta la burocracia para entregar aceituna en las almazaras
  2. 2 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  3. 3 Muere un hombre de 72 años en una cacería cerca de Trujillo
  4. 4 Alerta sanitaria por la presencia de bacterias que pueden causar enfermedades graves en un queso fabricado en España
  5. 5 Arde una fábrica de corcho de San Vicente de Alcántara
  6. 6

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  7. 7

    Adiós a Offipapel, la tienda donde compraron bolis tres generaciones de cacereños
  8. 8

    Más de 4.000 extrabajadores de la Junta cobrarán la subida del 2% de 2020
  9. 9 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  10. 10 3.000 pacenses contra el empedrado del Casco Antiguo por una buena causa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Díaz inicia la negociación de la reforma del despido sin una propuesta concreta

Díaz inicia la negociación de la reforma del despido sin una propuesta concreta