El CES insta a incluir a las empleadas del hogar en el registro digital de la jornada

El Consejo Económico y Social (CES) se alinea con Europa y recrimina al Gobierno por no obligar a las familias a llevar un registro horario ... de la jornada laboral de las empleadas del hogar en el dictamen sobre el anteproyecto de ley para la reducción de la jornada que fue aprobado por unanimidad en el pleno celebrado ayer (solo los sindicatos CIG y ELA votaron en contra). España obliga desde 2019 a todas las empresas, por pequeñas que sean, y a los autónomos a realizar un control del horario de sus trabajadores para combatir las horas extras fraudulentas pero exime de este deber a las familias que tengan servicio doméstico.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunció en contra de esta normativa el pasado mes de diciembre, en una sentencia en la que dictamina que los empleados domésticos deben también establecer un sistema que permita computar la jornada laboral diaria de cada empleado de hogar, una obligación que tampoco impone la nueva ley que llegará al Congreso próximamente y que supondrá un endurecimiento del registro de jornada.

El órgano consultivo del Gobierno, pese a reconocer que no ha sido capaz de alcanzar «consensos entre los grupos sobre aspectos nucleares del nuevo sistema de registro de jornada», sí deja claro que «resulta plenamente aplicable» a las trabajadoras domésticas. Es decir, que insta al Gobierno a que, en caso de ver la luz la nueva norma que reduce la jornada a 37,5 horas, las familias también tengan que llevar un control de la jornada de sus empleadas digital, fiable, objetivo y accesible de forma remota en cualquier momento por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Pero el CES no critica solo este aspecto del nuevo registro digital. También recrimina a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz ­-la verdadera impulsora de esta medida que acordó solo con los sindicatos y con el rechazo de la patronal-, por no tener en cuenta las «dificultades» que entraña «en muchos casos» cumplir con un registro diario por medios digitales. Así, menciona expresamente a «las personas que no utilizan herramientas informáticas en su puesto de trabajo o prestan servicios en instalaciones del cliente o en lugares de trabajo en zonas con poca cobertura o falta de conectividad por déficit de infraestructuras».

Dificultades en el campo

A su vez, considera «necesario» que la norma tenga en cuenta «la realidad productiva diferencial, entre otros, de los sectores agrario y pesquero, donde la aplicación de medios digitales para el registro de jornada puede resultar especialmente complicada», advierte el dictamen.

El Ministerio de Trabajo descartó este miércoles realizar modificaciones de fondo en el texto, sino solo «ciertos cambios técnicos», pese a estos toques de atención del CES, que pidió también «flexibilidad» en el plazo dado para imponer a las empresas la reducción de jornada laboral.

Así, el CES, además de con Europa, se alineó con el ministro Carlos Cuerpo para retrasar más allá de 2025, al menos en algunos sectores, la aplicación de la jornada de 37,5 horas, algo que Díaz rechaza tocar. «El plazo seguirá siendo el próximo 31 de diciembre», puntualizaron fuentes de su departamento.