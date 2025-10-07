HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Paneles solares EP

Las renovables controlarán la tensión del sistema eléctrico a principios de 2026 y rebajarán la factura

La fotovoltaica pide reformas «urgentes» en el sistema de precios eléctricos para afrontar las horas cero y los vertidos y advierte de un impacto en las inversiones el próximo año

Cristina Cándido
Edurne Martínez

Cristina Cándido y Edurne Martínez

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 14:17

El gran apagón tuvo una consecuencia directa: Red Eléctrica (REE), el operador del sistema, activó a partir de ese momento el denominado 'modo reforzado' para ... incluir en el control de la tensión más centrales que permitieran gestionar mejor la red y evitar más episodios como el del 28 de abril que dejó sin luz a la mayor parte de España y Portugal. El informe de los investigadores europeos publicado el viernes reveló que el detonante del apagón fue una «cascada de sobretensión» y no un exceso de renovables, como se deslizó las primeras semanas tras el corte de luz. Ese día había nueve centrales de respaldo, pero ahora el 'modo reforzado' funciona con más de 20 plantas para asegurar la estabilidad del sistema.

