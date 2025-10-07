HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La CNMC ve «innecesario» elaborar informes sobre el control de tensión que falló en el apagón

En un informe, el supervisor considera que «no aportará valor adicional»

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 7 de octubre 2025, 15:54

Comenta

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ve «innecesarios» los mandatos del proyecto de real decreto para reforzar el sistema eléctrico tras ... el apagón que requieren al órgano supervisor la elaboración de un informe trimestral del control de tensión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El alcalde fotografía coches estacionados, denuncia y sanciona
  2. 2

    La policía registra las casas de Francisco F. y su hijo Ismael como presuntos autores del homicidio de Badajoz
  3. 3 «Antes de que lo ingresaran se sentaba en el paseo y hablábamos de todo menos de política»
  4. 4 La Policía Nacional registra la casa del padre del presunto autor del homicidio en Badajoz
  5. 5 La familia de Fernández Vara da las gracias por el cariño recibido
  6. 6 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  7. 7 Los sindicatos cifran en más del 80% el seguimiento de la huelga docente y Educación lo rebaja al 42%
  8. 8 La Guardia Civil acude a una expropiación de la N-432 al estar habitada la vivienda
  9. 9 Una mujer herida al ser atropellada por un camión en el puente Real de Badajoz
  10. 10 Huelga docente en Extremadura: los colegios permanecerán abiertos y habrá transporte, comedor y aula matinal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La CNMC ve «innecesario» elaborar informes sobre el control de tensión que falló en el apagón

La CNMC ve «innecesario» elaborar informes sobre el control de tensión que falló en el apagón