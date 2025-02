Los regantes de Levante protestan en Madrid por el recorte del trasvase Tajo-Segura

García-Page defiende que sus reivindicaciones no son «un capricho político»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, defendió este miércoles que si ahora se está hablando de agua y del trasvase Tajo-Segura es porque Castilla-La Mancha ha ganado varias sentencias en el Tribunal Supremo. De esta manera, respaldó al Gobierno en su decisión de reducir el volumen de la transferencia de agua de una cuenca a otra: «Nosotros hemos ganado sentencias, aquí no hay ningún capricho político, el Gobierno de España está aplicando la ley, no puede no aplicarla, y lo está haciendo de forma coherente con la realidad», manifestó García Page, quien lamentó además el empeño por que «haya trasvase de la España seca a la España más seca».

También expresó su compromiso con que «nunca va a faltar agua para el consumo humano, ni siquiera para el desarrollo de empresas, ni aquí (por Castilla-La Mancha), ni en Murcia, ni en Valencia, ni en Alicante, ni en ningún sitio». Y dejó claro que lo que se dilucida es la manera de optimizar y gestionar mejor «el poco agua que no solo tenemos sino que sabemos que vamos a tener».

García-Page añadió que, a pesar de los «insultos» que recibe del Levante y de Murcia y a no contar con el apoyo de la oposición en Castilla-La Mancha en esta cuestión, él va a seguir defendiendo los intereses de Castilla-La Mancha, «de frente y con la ley por delante», ratificó.